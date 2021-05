La comisión investigadora de la Cámara sobre la actuación de las policías en el marco del estallido social, integrada por 13 diputados, recibió a dos víctimas de trauma ocular, quienes aseguraron que no han recibido ayuda de parte del Gobierno.

Esta reunión se da en medio de múltiples cuestionamientos al programa de reparación ocular, impulsado por el Ministerio de Salud para ayudar a aquellas personas que sufrieron algún tipo de daño en su visión a causa del actuar de Carabineros desde el 18 de octubre de 2019.

El primer relato corrió por parte de Fabiola Campillai, quien afirmó que, con la ayuda de sus familiares y amigos, ha podido adaptarse paulatinamente a su nueva vida.

“No puedo trabajar y no tengo vista ni olfato debido a las lesiones y fracturas múltiples que me ocasionaron. A ello se suma que no puedo hacer ejercicios ni fuerza excesiva. Solo pido justicia y reparación. Los carabineros ni siquiera me prestaron ayuda y, al contrario, se fueron del lugar el día que me dispararon”, señaló.

Además, aseguró que el Estado no se ha hecho cargo del problema y tuvo palabras de agradecimiento para el personal médico que la atendió. “Quiero salir adelante y seguir luchando por la justicia que merecemos las víctimas porque esto no debió ni debe ocurrir. Esto ha sido un daño enorme para mis hijas y toda mi familia que ha requerido ayuda psicológica”, dijo.

En segundo lugar, Manuel Véliz, quien tenía 21 años al momento de sufrir severos daños en uno de sus ojos, comentó que “esto ha sido horrible, porque el día que sufrí el ataque de carabineros me dirigía a mi casa. A eso de las 19:00 horas caminaba por el bandejón central de La Alameda, había mucha gente y en un momento me di vuelta y ahí sentí el impacto en el ojo”.

Según relata, una persona lo llevó a un puesto de Cruz Roja y luego al Cine Arte Alameda, donde Carabineros habría seguido disparando y lanzando bombas lacrimógenas.

Véliz agregó que a la Clínica Alemana llegaron efectivos de Carabineros, quienes le pidieron firmar un documento en el que los exculpaba. “Sacaron a las enfermeras y médicos de un box y sólo con el arribo de la PDI se retiraron del lugar. Lo único que pido es ayuda, justicia, verdad y reparación, porque hasta el momento no hemos tenido nada de ayuda”, aseveró.

Ante estas duras experiencias, la diputada Maya Fernández (PS), presidenta de la comisión investigadora, “si bien hay iniciativas como la del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), esto no se ha materializado de buena forma y por ello hemos remitido diversos oficios”.

En la misma línea, el congresista Nino Baltolu (UDI) dijo que el tema de la justicia es fundamental, por lo que destacó que próximamente concurran a la comisión representantes de la Fiscalía, con el objetivo de exponer la situación actual y otros casos.