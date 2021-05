Los bloques políticos trabajan diversas fórmulas para avanzar en los denominados “mínimos comunes” con el Ejecutivo, que este martes dio uno de los primeros pasos, al entregar una minuta con una serie de sugerencias.

La oposición cuestionó lo planteado, calificándolo como insuficiente, confirmando que en los próximos días entregará una “contra propuesta”.

Chile Vamos no quiere quedarse atrás, pidió este martes al Gobierno mayor colaboración con la coalición.

“Aún estamos lejos de entendernos”, señaló un senador de la oposición. Esto, luego de leer la minuta que ayer, cerca de las 09:00 horas, comenzó a socializarse en ese bloque.

Esta fue elaborada en el marco de los mínimos comunes que busca alcanzar La Moneda con el Congreso, desde donde lidera las tratativas la presidenta del Senado, Yasna Provoste.

Ella manifestó este martes cautela respecto a lo planteado por el Gobierno, en un punto de prensa que realizó en el edificio legislativo.

En ese sentido, no señaló si era suficiente o no, recalcando que la propuesta del Ejecutivo no es la única sobre la mesa, ya que en los próximos días esperan entregar una “contra propuesta”, luego de escuchar a los distintos gremios y organizaciones sociales.

En lo concreto, la minuta más detallada -redactada por el propio Ejecutivo- plantea la creación de un programa especial Covid-19 de apoyo a las Pymes, con una inyección especial de recursos por $1.000 millones de dólares, para financiar subsidios a las pequeñas y medianas empresas.

A su vez, se incorporará a través de un proyecto de ley una modificación que permita aumentar la cobertura del IFE al 100% del Registro Social de Hogares, lo que implica un costo fiscal -hasta junio- de casi $6.000 millones de dólares.

Sobre el tema tributario, habla de postergación del pago del IVA. El ministro Segpres, Juan José Ossa, se mostró optimista respecto al diálogo, mientras que el subsecretario de la cartera, Máximo Pavez, sostuvo que la idea es acercarse lo más posible a la universalidad, pero siempre respetando el marco institucional.

El planteamiento para gran parte de la oposición fue insuficiente, cuestionando que no se tocara los impuestos de los altos patrimonios, poniendo también en duda la forma en que se entregarían los montos respecto al IFE.

La diputada socialista, Maya Fernández, dijo que no hay confianza en la palabra del Ejecutivo, mientras que el senador RD, Juan Ignacio Latorre, se refirió a la materia tributaria.

La semana pasada la oposición se había mostrado unida. Esto, tras la derrota de Sebastián Piñera ante el TC, quien debió promulgar el tercer retiro de las AFP.

En ese entonces -hace algunos días- los diputados opositores se mostraron victoriosos, y varios habían asegurado que con el poco respaldo que tiene La Moneda por parte de sus filas, las negociaciones iban a ser más fáciles para ellos.

Pero la división una vez más se deja ver en la centroizquierda y en otros sectores de la oposición. Por un lado, algunos parlamentarios del Frente Amplio decidieron mantenerse al margen, y otros han mostrado discrepancias sobre lo que se busca alcanzar.

Momento preciso para el oficialismo, ya que Chile Vamos se sentía desplazado, considerando que las conversaciones se han estado realizando con la oposición.

Este martes hubo un almuerzo entre los líderes de ese bloque, realizándose después una reunión -que finalizó en la noche- entre los ministros Segpres y Hacienda, el presidente y vicepresidente de la Cámara, de RN y Evópoli; respectivamente.

El presidente de este último partido, Andrés Molina, se refirió al protagonismo de las filas, mientras que el senador y timonel de RN, Rafael Prohens, pidió al Gobierno mayor colaboración con la coalición.

Quienes tampoco se quieren quedar abajo son algunos precandidatos presidenciales. Ayer, la abanderada DC, Ximena Rincón, llegó hasta la Cámara para hacer un punto político sobre el bono de 200 mil pesos, y la carta presidencial del PS, Paula Narváez, se reunió de manera presencial con las bancadas de su partido, tanto del Senado como de la Cámara de Diputadas y Diputados.

¿Qué opinan sobre la irrupción de Yasna Provoste en las presidenciales? Se les consultó a ambas. Narváez recalcó que Provoste es actualmente la segunda autoridad del país, mientras que Rincón desdramatizó la situación.

Conversación que se da en medio del diálogo liderado entre la presidenta del Senado y La Moneda por la negociación de mínimos comunes.