Ante el progresivo aumento de contagios por Covid-19 en las últimas semanas, el jefe de bancada de los diputados UDI, Juan Antonio Coloma, y su par, José Manuel Fuenzalida, adelantaron la presentación de un proyecto de ley que sancione de manera penal a las personas que no informen de manera completa o fidedigna sus contactos estrechos.

Los parlamentarios explicaron que por desgracia “no todos entregan una información completa de dónde han estado o con quienes han tenido un contacto estrecho, ya sea por vergüenza o por temor a que sean juzgados socialmente por contraer covid-19”.

“Esto hace que la trazabilidad se haga muy difícil, si no imposible, por lo que hay muchas personas que pueden o no tener el virus y estar contagiando a otras personas, pues no saben que son contacto estrecho”, subrayaron Coloma y Fuenzalida.

Los diputados UDI, comentaron que “vamos a impulsar un proyecto de ley que sancione de manera penal a quienes omitan o se nieguen a entregar una información completa de los contactos estrechos que han tenido o dónde han estado en los días anteriores a ser notificados de haber contraído esta enfermedad”.

“Esa información es importante para aislar a los contactos estrechos y evitar así que el Covid-19 se siga propagando entre la población, de manera tal que podamos mejorar la trazabilidad y disminuir la tasa de contagios”, cerraron Coloma y Fuenzalida.