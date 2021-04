El miércoles, el ministro de Salud, Enrique Paris, se manifestó molesto ante dos publicaciones de The New York Times y The Washington Post.

En estas se criticaba el manejo del Gobierno en la pandemia. De la primera se colgó un epidemiólogo de Harvard quien acusó a La Moneda de haber cometido un “error crítico” levantando restricciones antes de tiempo.

“Hoy día, curiosamente, el Washington Post y el New York Times ambos se ponen de acuerdo, parece, para transmitir esta noticia. No es verdad”, lanzó el secretario de Estado en una pauta tras recibir 360 mil vacunas Pfizer/BioNTech.

Tras conocer la postura del titular del Minsal, el periódico de la Gran Manzana emitió una postura oficial, a través de una de sus cuentas oficiales de Twitter, la tarde de este jueves.

“Respaldamos nuestra cobertura sobre el despliegue de la vacunación en Chile y el estado de la pandemia en el país”, escribieron.

“The New York Times trabaja para reportar la verdad e interrogar al poder y lo seguiremos haciendo”, advirtieron.