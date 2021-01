El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, abordó este sábado las diferencias en los procedimientos policiales adoptados a raíz de las fiestas clandestinas registradas en Cachagua y en Ñuñoa, donde la primera terminó con un parte y sin detenidos, mientras que en Ñuñoa se arrestó a 78 personas.

“Voy a poner el foco donde corresponde. Más allá de analizar los procedimientos o qué se hizo o no se hizo por parte de la policía (…) le quiero decir que el punto hay que ponerlo en las personas que son irresponsables. Que pese a las normas, instrucciones y recomendaciones de la autoridad, persisten en hacer estas trampas, donde se congregan en estas fiestas que ponen en riesgo la salud de todos los chilenos. Preocupémonos de eso, no del detalle”, respondió Yañez ante la consulta de la prensa.

El jefe de la policía uniformada indicó que “vamos a estar donde la gente nos llame, vamos a adoptar los procedimientos que correspondan y donde encontremos personas (…) vamos a proceder de la misma manera, deteniendo cuando haya personas que detener y notificando donde sólo estén los responsables del lugar”.

Fue la querella de la Intendencia de Valparaíso la que dejó en evidencia que Carabineros sí había acudido al recinto donde ocurrió la fiesta clandestina de Cachagua, cursando una infracción por ruidos molestos contra el imputado —dejándolo citado al Juzgado de Policía Local de Zapallar— y luego se retiraron del lugar, sin tomar detenidos.

“Trampas sanitarias”

Las palabras de Yáñez se dan en el contexto del lanzamiento del Plan Verano Seguro, que implica un reforzamiento de los efectivos policiales en los balnearios del país.

La actividad contó con la participación del ministro del Interior, Rodrigo Delgado y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

Delgado expresó que “ha sido un año especial, en que hemos tenido que modificar el comportamiento, en especial las actividades sociales, y el verano siempre fue motivo de preocupación, porque sabíamos que la gente iba querer un descanso. Fue un 2020 muy duro y enfrentar un verano con mayor movilidad sabíamos que sería un tremendo desafío”.

“Hacemos un llamado al autocuidado, a tener conciencia de los actos, a veces bastante imprudentes. Hemos visto como fiestas y carretes se transforman en trampas sanitarias. En ese contexto, ayuda la mayor presencia policial. No basta solo con eso, hay que sumar voluntades que tienen que ser desde las autoridades, pero también pasando por cada una de las personas que va a tomar un descanso, con los permisos y medidas correspondientes. Su responsabilidad o irresponsabilidad puede marcar el futuro personal y de su entorno”, afirmó el titular de Interior.

El exalcalde comentó que “sabemos lo que ocurre cuando hay una fiesta, la ramificación de la epidemia cuando no se toman los resguardos. Por favor, responsabilidad. Carabineros está cumpliendo con este plan en una temporada difícil. Le pedimos a la gente que cumpla. No es un verano fácil, pedimos hacer de este verano, uno seguro y cumplir el objetivo de tener un descanso merecido, que no se transforme en un contagio inmerecido”.

“El verano debe ser un espacio de descanso en contexto de pandemia. Carabineros va a contribuir en esa línea”, sostuvo Delgado, enfatizando que “no existen carretes VIP ni de segunda categoría, los vamos a perseguir a todos por igual”.

Un delito

Martorell, en tanto, recalcó que la ocurrencia de estas fiestas clandestinas se enmarcan dentro de “un delito, porque las personas se contagian y mueren, en algunos casos, es por eso que cuando ocurre esto estamos frente a un delito flagrante y Carabineros debe actuar. Así ocurrió ayer en Las Condes y en Ñuñoa”.

“Los organizadores tienen en el Código Penal penas mayores privativas de libertad que los asistentes. Además, recordar que todos los que participan son sujetos de sumarios sanitarios, que va más allá de la privación de libertad, con multas que pueden superar los 50 millones de pesos. Y no son excluyentes. Porque muchos pueden pensar que pagan una multa y listo. Pero no, porque es un delito”, profundizó la subsecretaria.