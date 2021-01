Durante la jornada de este sábado el seremi de salud de Los Lagos, Alejandro Caroca, anunció un sumario contra la municipalidad de Puerto Montt debido a la Feria de Verano Alerce, que contó con música en vivo y aglomeraciones de cientos de personas sin mascarillas.

Ante esto, el alcalde Gervoy Paredes respondió y aseguró que no van a llegar a ninguna parte con un sumario sanitario, porque según el jefe comunal ellos solo facilitan el espacio para la realización del evento.

El edil aseguró que la responsabilidad es de los organizadores, y que son ellos los que deben ser sometidos a un sumario y fue enfático en señalar que es la seremía de Salud la que debe realizar las fiscalizaciones y que hasta el momento está al debe en ese sentido.

En esta linea aseguró que las ferias navideñas jamás han sido fiscalizadas por la autoridad sanitaria, por lo que dijo que ellos también tienen que hacerse responsables por la situación.

El alcalde no ocultó su enojo con Caroca, quien recordemos anunció el sumario contra la municipalidad y los organizadores mediante un mensaje a la prensa, sin antes haberse comunicado con el municipio.

“A mi lo que más me molesta es que un personaje como el seremi se siente al lado mío, tenga mi teléfono, me diga que estamos llanos a conversar, que trabajemos juntos precisamente en todas estas situaciones, y no sea capaz de llamarme antes de emitir declaraciones, no para esconder las noticias, sino que precisamente para recabar información o que yo le de la explicación correspondiente (…) generalmente con gente así no me gusta tratar”, indicó.

