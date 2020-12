Patricia Politzer Kerekes es una reconocida periodista y escritora con una vasta experiencia en medios. Si bien militó en el Partido Por la Democracia para poder votar en el Plebiscito del ochenta, actualmente se declara independiente.

De hecho es parte del movimiento Independientes No Neutrales, que buscan ser elegidos como constituyentes en la elección del próximo 11 de abril para redactar la nueva Constitución.

Como una persona de centroizquierda y feminista, a su juicio lo principal será establecer un marco de igualdad, que al menos ya se estaría dando gracias a la paridad de género que exige este proceso.

¿Qué la motiva a ser candidata a constituyente?

Siempre he sentido que mi lugar para participar en la vida política y social del país es a través del periodismo. Pero ahora por primera vez sentí la necesidad de una participación más directa y creo que esto tiene dos razones, por un lado la importancia de este proceso constituyente que va a marcar las próximas décadas en nuestro país, y por otro lado, porque sentí que efectivamente podía aportar precisamente desde mi experiencia como periodista, porque he sido testigo durante muchos años de cómo funciona el poder.

¿Por qué eligió el Distrito 10, que es tan competitivo con nombres muy interesantes?

Cuando yo decidí ir por este distrito ni siquiera sabía quiénes eran los otros candidatos y simplemente decidí ir por este distrito porque lo conozco bien. He vivido y he trabajado muchos años en Santiago y es un distrito que creo que es muy representativo del país y por eso me importa. La comuna de Santiago tiene el poder político, hay un tema simbólico ahí, y tiene una ciudadanía muy diversa, hay una gran cantidad de inmigrantes, que es un fenómeno nuevo para nosotros, una gran cantidad de jóvenes que se han ido a vivir y recuperar el centro de Santiago y sus alrededores. Y por otro lado tienes la comuna de Providencia que es una comuna más de clase media alta, tienes Ñuñoa que es una comuna de clase media profesional, por decirlo, y tienes Macul, La Granja y San Joaquín, que son sectores más populares. Entonces el distrito es un distrito muy representativo de lo que es el Chile real, un distrito muy plural.

Si bien usted va dentro de los Independientes No Neutrales ¿dentro de qué grupo se identifica más, los candidatos ligados a la política, la cultura o la academia?

Me gustaría que me vieran como Patricia Politzer ciudadana, porque yo creo que lo que la ciudadanía nos dijo en el Plebiscito del 25 de octubre cuando votó prácticamente el 80% a favor de una Convención cien por ciento electa, nos dijo “quiero una convención constitucional muy diversa” y por lo tanto yo creo que esa diversidad es fundamental para la legitimidad del proceso constituyente. Y esa legitimidad implica que lleguen a la Convención personas muy distintas, académicos, dirigente sociales, militantes de partidos políticos, independientes, una diversidad de miradas y de intereses que son los que de verdad existen en el país y no que sea un grupo un determinado el que va a redactar esta Constitución.

¿Qué rol deben cumplir los partidos políticos en este proceso?

En Independientes No Neutrales es un movimiento que no está en contra de los partidos, creemos que los partidos son fundamentales para el ejercicio democrático y por eso me parece que está bien que sean ellos los que participan en las disputas por los cargos de poder y de representación, como son los gobernadores, los alcaldes, los diputados. Pero este ejercicio de redactar una Constitución es algo distinto y por lo tanto aquí tienen que combinarse militantes y no militantes, para que efectivamente se de una mirada plural y diversa de lo que es el conjunto de la sociedad.

¿Hacia dónde apunta el pensamiento político de Independientes No Neutrales?

Yo creo que apunta en dirección a la diversidad, de entender que ya la separación entre izquierda y derecha no es suficiente para entender la sociedad chilena. La sociedad del siglo veintiuno, es una sociedad mucho más compleja, donde hay mucho más intereses en cada ciudadano, es decir, hace cincuenta años atrás el partido y tu ideología determinaba todo tu quehacer social, hoy día que eso es imposible. Hay hay personas que pueden ser de izquierda pero también ser ambientalistas, otros que son animalistas, otros a los cuales les preocupa de manera especial la cultura, y ahí tienen su foco.

comillas No va a ser legítima una Constitución si los 155 constituyentes elegidos se encierran en un edificio a redactar entre cuatro paredes - Patricia Politzer

La diversidad de la sociedad del siglo veintiuno, la forma como se relacionan las personas debido a las tecnologías ha provocado un cambio gigantesco en la sociedad, y por lo tanto la separación izquierda y derecha no representa a la sociedad en su conjunto. Por eso en Independientes No Neutrales intentamos asumir esa diversidad en los planteamientos que hacemos.

Ahora, es sin duda un movimiento que quiere cambios profundos en la sociedad, de eso no hay dudas. Y desde esa perspectiva es un grupo progresista y no conservador de ninguna manera.

¿Cómo se declara, como una persona de centroizquierda y feminista?

Absolutamente, y en esa perspectiva me parece fundamental que la Convención Constituyente sea paritaria, no porque las mujeres vamos a poner los temas de mujeres solamente. El hecho que exista esta paridad entre los constituyentes, significa que en todas las áreas que se discutan para la nueva Constitución hay una mirada de mujer y esa mirada es fundamentalmente la mirada de la igualdad, porque son las mujeres las que sufren y han sufrido históricamente la discriminación y la desigualdad en todos los ámbitos, en el ámbito de la representación política, en el ámbito laboral, por lo tanto la paridad de la Constituyente nos impone una mirada igualitaria a todos los temas que se van a analizar.

Y ahí hay una reivindicación a lo que fue el paso de Michelle Bachelet por La Moneda

En el caso de Michelle Bachelet su condición de mujer conlleva todas las consecuencias de la cultura patriarcal, que durante siglos ha hecho que las mujeres estemos unos peldaños por debajo de los hombres, que tengamos que hacer lo que los hombres quieren o no quieren. De hecho todas nuestras Constituciones anteriores a la que vamos a hacer ahora, han sido redactadas con la mirada masculina, con la mirada del patriarca y muchas de nuestras políticas públicas hasta hace muy poco eran así, es decir, a una mujer jamás se le hubiese ocurrido por ejemplo que existieran hijos legítimos e hijos ilegítimos, no cabría en el pensamiento de una mujer poner algo así, por poner un ejemplo.

Y en ese sentido ¿qué rol e influencia cumplió su madre, Catalina Kerekes, en el tema del feminismo?

Mi madre fue una mujer muy de vanguardia, que se divorció cuando las mujeres no se divorciaban, que usaba pantalones cuando las mujeres no usaban pantalones, que manejaba cuando no se veía bien que las mujeres manejaran un auto, en fin. Me abrió el horizonte completo. Nunca yo pensé durante mi formación que no pudiera hacer algo por el hecho de ser mujer, eso lo empecé a lo largo de la vida profesional cuando veía las brechas salariales, las dificultades de las mujeres para llegar a cargos, todas las discriminaciones que sabemos que sufren las mujeres y en ese sentido fui una feminista tardía porque en los primeros años tuve una formación feminista sin llamarla feminismo, por decirlo de alguna manera.

¿Se puede vivir sin hacer periodismo para una persona que ha estado ligada tanto tiempo a esa profesión?

No podría decir si se puede vivir sin hacer periodismo, porque mi vida en este momento está tan ocupada que no tengo tiempo para hacerme esa pregunta, porque la verdad que estoy tiempo completo dedicada a intentar ser candidata a la Constituyente porque los independientes tenemos la cancha muy dispareja y mientras los militantes van a llegar el día 11 de enero a inscribir sus candidaturas sin mayor trámite, los independientes tenemos que juntar miles de firmas para llegar a inscribir nuestras candidaturas, entonces la tarea es durísima, el tiempo es escasísimo, tenemos todo en contra, tenemos la Navidad y el Año Nuevo desde que se aprobó la ley, entonces ha sido un trabajo muy arduo y además a mí me importa mucho intentar que haya una mayor participación ciudadana en este proceso.

Y la verdad que me he encontrado con grados de desilusión y desconfianza que duelen y que creo que quienes estamos participando en este proceso constituyente, y también quienes están participando en las próximas elecciones que vienen este año de diputados, gobernadores, etcétera, tienen que hacer un esfuerzo muy grande más allá de la ingeniería electoral para ver quién sale y quién no en qué distrito. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme por reconstruir los puentes entre la ciudadanía y la política, sino el país va a seguir en una crisis permanente en la que nadie cree nada, tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía en la política como caminos de convivencia y solución de los problemas.

Esa recuperación de la confianza va de la mano con que haya una mayor participación ciudadana pero ¿cómo hacer para que las personas participen?

Para ir recuperando la confianza hay que escuchar lo que está diciendo la ciudadanía y en ese sentido, la ciudadanía fue muy clara de que no quería a los mismos de siempre en la Asamblea Constituyente. Pero yo creo que aquí la participación ciudadana debe acompañar todo proceso, es decir, por un lado en mi condición de independiente yo necesito que la gente esté participando en el patrocinio de la candidatura de independientes, si la gente no patrocina a los independientes, no habrán independientes en la constituyente, salvo los que seguramente quieran llevar los partidos políticos, por lo tanto esa participación hoy en día tenemos que motivarla ahora, de lo que pase en estos días dependerá si los precandidatos de Independientes No Neutrales podemos inscribirnos el 11 de enero.

No basta con que la gente vaya a votar el 11 de abril, yo creo que además de motivar la participación en la elección de los constituyentes, se deben buscar mecanismos que le permitan a la ciudadanía seguir activa y seguir participando en el proceso de redacción de la nueva constitución. No va a ser legítima una Constitución si los 155 constituyentes elegidos se encierran en un edificio a redactar entre cuatro paredes y luego un año después llaman a la ciudadanía a pronunciarse en el Plebiscito de salida.

¿Y qué se necesita para hacer una Constitución legítima?

Para que la Constitución sea realmente legítima, necesitamos establecer mecanismos en que la ciudadanía pueda ir acompañando la redacción de la constitución durante todo el proceso y las tecnologías hoy en día afortunadamente existen para poder crear esos mecanismos. Creo que también los constituyentes deberían salir a explicar lo que están lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, dónde están los puntos de mayor conflicto e ir teniendo respuesta a todo eso, que realmente la ciudadanía sienta que algo está cambiando en nuestra sociedad.

¿Algo parecido a lo que se hizo con los cabildos ciudadanos?

Exactamente, en los cabildos si mal no recuerdo participaron más de 200 mil personas, lo cual es muchísimo, No teníamos ninguna condición para que eso ocurriera, ocurrió y hasta el día de hoy hay cabildos que siguen funcionando y eso me parece un excelente ejercicio.

¿Cuáles son los puntos por los cuales se debe partir para escribir una nueva Constitución?

La Constitución es un todo coherente y eso es muy relevante, porque cuando uno mira la Constitución del ochenta, tiene muchos artículos que están muy bien redactados y que establecen derechos y libertades muy importantes, pero en su conjunto es una Constitución que nos tiene con una camisa de fuerza que ha impedido hacer los cambios relevantes que requiere la sociedad chilena en los últimos treinta años.

comillas La Constitución en ese aspecto tiene que asegurar no sólo la libertad de expresión, sino también el derecho a ser informado - Patricia Politzer

En ese mismo sentido, creo que la nueva Constitución tiene que ser un todo coherente y por lo tanto no basta con decir un derecho o una garantía por aquí o por allá. Aquí hay dos temas que a mi juicio son fundamentales, que son la igualdad y el medio ambiente sano, esos dos temas me parecen indispensables para producir cambios en nuestra sociedad y esos dos temas no se establecen en un sólo artículo, esos dos temas tienen que tener coherencia a lo largo de toda la Constitución en diversos aspectos, en los aspectos de los principios, en los derechos garantizados, en la organización del Estado.

Tomando en cuenta su rol como directora de prensa en TVN y frente a la crisis que tiene la señal ¿es un síntoma de las cosas que hay que cambiar del aparato estatal?

La Constitución en ese aspecto tiene que asegurar no sólo la libertad de expresión, sino también el derecho a ser informado. Y en el derecho a ser informado, por un lado está la obligación de transparencia de todas las instituciones del Estado, pero yo creo que también está el entender cuál es el sistema de medios por los cuales la ciudadanía va a estar bien informada para poder tomar decisiones libremente. Porque la verdad hacer el hincapié en la libertad cuando no das los medios para que esa libertad se ejerza, es una libertad sin contenido que es lo mismo que pasa cuando se habla de libertad educacional. La Constitución nos asegura que todos tenemos la libertad de elegir el colegio donde queremos llevar a nuestros niños, pero esa libertad la ejerce un grupo muy pequeño, la gran mayoría de los ciudadanos tiene que llevar a los niños al colegio que les queda más cerca y que es gratuito o al colegio al cual le alcanza los pocos medios que tiene, lo mismo pasa con la salud.

Entonces en este tema de la libertad de expresión, creo que también en nuestro país la concentración de medios es tan fuerte, que requerimos un sistema de medios públicos y no de televisión pública, porque creo que hoy día las tecnologías no hacen posible esa división, así que tenemos que tener un medio de comunicación pública que incluya televisión, pero todas las plataformas existentes hoy y en el futuro para poder ejercer bien la libertad de expresión y el derecho a la información.

Respecto a temas valóricos ¿qué opina del aborto libre y de la eutanasia?

Yo no sé si esos son temas constitucionales propiamente tal, yo creo que esos son mas bien temas legales. Lo importante es que la Constitución tiene que tener un marco suficientemente flexible para que las discusiones sean democráticas para establecer las políticas públicas y las leyes, por eso es fundamental terminar con estos quórum supra-mayoritarios que estableció la Constitución del ochenta y que no existe en ninguna parte del mundo, que lo que hace es permitir el derecho a veto de las minorías. Eso no es posible en una verdadera democracia, tenemos que tener un marco constitucional que permita discutir abiertamente sin ninguna traba, sobre temas valóricos y sobre cualquier otro tema.