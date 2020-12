El proyecto de ley del Gobierno que amplía el uso de la Subvención Escolar Preferencial, pasó a su segundo trámite en el Senado, luego de ser aprobado en general por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Por 87 votos a favor, 47 en contra y dos abstenciones, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado, para su segundo trámite constitucional, el proyecto que modifica la Subvención Escolar Preferencial, SEP.

La iniciativa busca que todos los alumnos prioritarios y preferentes que van a colegios subvencionados accedan a la SEP y que según cifras del ministerio de Educación alcanza a 200 mil estudiantes.

Sin embargo, desde la oposición cuestionaron que no se hayan considerado todos los problemas de arrastre que tiene la Subvención Escolar Preferencial, antes de ampliar su uso.

La diputada del PPD, Cristina Girardi, recordó que incluso la propia Contraloría emitió un informe el 2012, donde daba cuenta de un mal uso de estos recursos por 25 mil millones de pesos.

En el oficialismo descartaron que la iniciativa elimine los controles sobre el buen uso de los recursos de la SEP, asegurando que sólo se busca desburocratizar este instrumento de financiamiento.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, argumentó que los cambios también buscan adecuar la entrega de estos recursos a las normas legales que se han aprobado con posterioridad a la SEP, como es el caso de la Ley de Inclusión.

El diputado Luis Pardo (RN) sostuvo que los cerca de 700 colegios que hoy no optan a la Subvención Escolar Preferencial, no lo hacen por lo engorroso del sistema y no con un afán de no rendir cuentas.

El proyecto busca modificar también la ley del Sistema de Aseguramiento de la Calidad respecto del rol que tiene el Plan de Mejoramiento Educativo, sin embargo, fueron rechazadas por no alcanzar el quórum de 89 votos, al tratarse de disposiciones de ley orgánica constitucional.