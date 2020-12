El Congreso aprobó un proyecto de ley que reduce la exigencia de firmas de patrocinio para candidaturas independientes de 0,4 a 0,2%, del total de electores de cada distrito de inscripción, para la elección de los integrantes de la Convención Constitucional y también permite que puedan presentarse en listas, pero sin que puedan haber pactos entre sí o con partidos políticos.

Se espera su promulgación y pronta entrada en vigencia, bajo el contexto de que el 11 de enero es el plazo final para inscribir las candidaturas para disputar los 155 cupos del órgano que elaborará la nueva Constitución.

Sin embargo, esta norma es consideraba insuficiente por agrupaciones de independientes, quienes elaboran contra el reloj un plan maestro para revertir un escenario que es calificado como “injusto” para ellos.

Plantean una especie de “Caballo de Troya”, usado en la épica guerra narrada por Homero, que dio cuenta de una enorme escultura de madera que, en su interior, ocultaba a guerreros de élite que inclinaron la balanza a su favor.

Algo así quieren replicar los independientes, en una cancha rayada en favor de los partidos políticos, evalúan ser los guerreros griegos incrustados al interior de las colectividades, son sello de autonomía.

“En este escenario, en que los partidos han monopolizado el proceso, nos planteamos bajo esta idea “Caballo de Troya”, en que el objetivo final es tener un mínimo de representantes independientes, cuyas ideas que se recojan puedan estar plasmadas en la nueva Constitución”, dijo Ana María Gazmuri, dirigenta de la Comunidad por la Dignidad y directora ejecutiva de la Fundación Daya.

Sin opciones

Rodrigo Jordán, coordinador de Independientes No Neutrales, también cuestionó la normativa existente y la recién aprobada por el Congreso, en el que gana la clase política.

“Venimos conversando con todos los poderes del Estado para que apuraran la ley que regula la inscripción de independientes, finalmente, con mucha demora y modificaciones, se aprobó el viernes pasado. Se aprueba una cierta rebaja en las firmas, pero aun así son mayores que para un partido”, dijo Jordán.

“Pero, esa ley debe ser promulgada y publicada en el Diario Oficial, algo que no ocurre. Por lo que el Servel, aún no tiene un instructivo de cómo se hará eso. Hoy no hay cómo reunir las firmas para presentar candidaturas independientes y este viernes estaremos a 30 días del vencimiento de plazo”, añadió Jordán.

Así corren contra el tiempo, por lo que para Jordán la participación de candidaturas independientes será baja.

“Esto es la letra chica del proceso legislativo que impide que los independientes participen”, puntualizó.

Jordán puso como ejemplo al jurista Agustín Squella, quien este miércoles anunció su postulación como independiente apoyado por el Partido Liberal.

“¿Por qué? por que si uno va como independiente dentro de un partido no necesita ninguna firma. Eso obliga a los independientes a alinearse con los partidos, cosa que no queremos, pero parece que no va a quedar otra. La cancha está dispareja, corregida, pero mal”, añadió.

Sobre si se va a afincar la idea de tomar el camino de ocupar cupos de partidos, Jordán dijo que “tenemos que discutirlo con nuestra gente, pero a ellos no les gusta esa opción, pero eso no está cerrado”.

“Esto se resolverá prontamente, yo creo que cada distrito de los Independientes No Neutrales va a decidir si se va independiente o con un partido, incluso también los candidatos deben definir lo que harán. Al final, la ciudadanía puede quedar muy molesta con el proceso”, cerró Jordán.

Cancha dispareja

Por su parte, Ana María Gazmuri enfatizó que ellos respaldarán a los integrantes del movimiento que postulen por si solos y también a los que se vayan bajo el ala de colectividades.

“Somos críticos de cómo se ha dado el proceso constituyente, las modificaciones legales necesarias para emparejar la cancha no se hicieron y las pocas que hay no se han concretado, porque la ley no está promulgada. Lo más importante es que se dejó fuera que las listas de independientes puedan pactar entre ellas y con fuerzas políticas, sin eso, no hay igualdad de condiciones”, dijo Gazmuri.

La actriz destacó que durante toda la tramitación legislativa de la normativa que regulará la participación de independientes hubo “opacidad”, algo que sería conveniente para los partidos políticos.

“Frente a este escenario en que las colectividades han dilatado la toma de decisiones, en que no se han dado los cambios necesarios para garantizar la participación efectiva de los independientes, el llamado hoy es a ocupar los espacios que hay, a exigir a los partidos políticos a que se abran el máximo de cupos, pero nosotros sostenemos que mantenemos nuestra independencia”, añadió.

Como ejemplo, Gazmuri nombró al escritor Jorge Baradit, quien es parte del movimiento y va como candidato a convencional por el PS.

“La forma de garantizar la independencia, es que cada uno de nuestros candidatos van a adscribir la propuesta programática de la Comunidad. Van a llevar el sello de la Comunidad, independiente del mecanismo”, dijo.

En ese sentido, confirmó que la agrupación oficializará un manifiesto de 30 puntos en que cada miembro deberá asumir como compromiso.

Gazmuri y Jordán coinciden en que el sabor que les deja este proceso es hasta ahora amargo, sin embargo, no bajarán los brazos.

Ambos se reafirman que trabajan para que así sea.