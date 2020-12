“Yo anuncié públicamente que el 11 de enero iba de candidato a la Convención Constitucional y eso implica una inhabilidad para ser diputado y, por ende, dejo de serlo”, dice a BioBioChile el diputado independiente Renato Garín (ex Frente Amplio).

Confirmó que competirá para ser uno de los 155 integrantes de la instancia que deberá elaborar la nueva Constitución.

Opción que se abre también para el diputado PPD, Rodrigo González, y, aunque más de lejos, para el diputado UDI, Enrique van Rysselberghe.

Estos últimos, a diferencia de Garín, están limitados para repostularse como diputados debido a la ley que no permite la reelección, por más de tres periodos en caso de los diputados y dos respecto de senadores, que fue aprobada este año.

¿Por qué un parlamentario quiere ser convencional, cuando la ciudadanía el 25 de octubre pasado eligió una Convención Constitucional y no una mixta, la cual si le abría esa opción a un congresista?

Se abre el debate.

¿Quién reemplaza a un independiente?

El diputado Renato Garín renunció a Revolución Democrática (RD) en marzo de 2019, es independiente y eso abrió dudas respecto de su reemplazo cuando dimita en enero.

La ley determina que si un parlamentario renuncia a su escaño, el partido que lo llevó al Congreso resuelve con quien lo reemplaza.

Es decir, RD debe elegir.

“La Constitución es muy clara respecto de que es el partido que me eligió diputado el que debe reemplazarme, ya figuran algunos nombres como el excandidato a gobernador Depolo (Sebastián), que su fracaso electoral puede ser que le traiga un premio de consuelo, y también está una asesora de la diputada Natalia Castillo de Providencia y Ñuñoa que está interesada”, detalla el mismo Garín.

Reemplazos más o menos, hasta ahora, Garín es el único seguro para ir como convencional, de no mediar alguna prohibición que surja de la eventual aprobación de un proyecto de ley presentado por un grupo de diputados de oposición.

En manos de su partido

El diputado del PPD por Valparaíso, Rodrigo González, explica que la decisión de competir por ser convencional depende de lo que resuelva su partido en Santiago.

“Estoy ahí, al cateo de la laucha, digamos. Estoy esperando que mi partido decida cómo van a ser las cosas, sin mayor prisa y trabajando las cosas como corresponden (…) No muevo ningún dedo hasta que el PPD decida”, afirma a BBCL el diputado González.

Aunque, declina hablar de posibles reemplazantes, pese a que se barajan los nombres de dos consejeros regionales del mismo PPD de la Quinta Región. Son los militante Manuel Murillo y Carlos Alarcón.

Opción más lejana

El tercero de la lista es el diputado UDI, Enrique van Rysselberghe, tal vez el más lejano de los tres, porque habría una jugosa opción de que, pese que no pueda repostular como diputado por Concepción, sí lo haga como postulante al Senado por la región del Bío Bío.

Fuentes internas de la UDI aseguran que ese escenario, del cual se había hablado a principios de 2020, no se ha desechado.

El único requisito previo es que su hermana y protectora, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, busque ser electa como senadora en la región de Ñuble. Tierras que no le son desconocidas, porque la timonel gremialista fue electa en la Cámara Alta con una gran cantidad de votos del antiguo distrito 42, que hoy representa a casi toda la región.

Aún nada es oficial en la tienda de Chile Vamos y EVR no descarta ninguna opción.

Es así que ante la consulta de BBCL si considera la opción de ser candidato a la Convención Constitucional, el diputado Van Rysselberghe asegura que “aún no hay nada definido, estoy como siempre disponible para tomar en el ámbito público la mejor opción de servicio que se presente y que, a su vez, coincida con aquélla para la cual el Comité Electoral de mi partido concluya que soy una carta competitiva electoralmente”.

El Comité Electoral de la UDI lo dirige… Jacqueline van Rysselberghe.

Negativa

Uno de los que se rumoreaba con intenciones de asumir como postulante a la entidad constituyente es el diputado PPD, Tucapel Jiménez, quien explica a BBCL que no estaba en sus planes.

“No, son rumores, yo terminaré mi período cono diputado”, sostiene Jiménez, quien, al igual que González y Van Rysselberghe, está impedido de repostular por la ley que limita los periodos en un mismo cargo.

“Por las personas, por quienes votaron por mí, me eligieron por 4 años, no por tres”, argumenta el mismo diputado Jiménez, para sustentar porqué no postularía a la Convención Constitucional.

Así se palpita en la Cámara Baja a las opciones constituyentes. En cuanto al Senado, hasta ahora, no hay ningún integrante que haya manifestado intención de postularse como tal.

Antiético

En todo caso, para evitar que ministros, subsecretarios, congresistas y otras autoridades puedan ser convencionales, hace pocas semanas la diputada del PC, Camila Vallejo, junto al diputado de RD, Jorge Brito, ingresaron una iniciativa legal.

“El país está cansado de los mismos de siempre y nadie es imprescindible. Por eso es que importante que si no existen los impedimentos éticos, demos los legales. Ingresamos un proyecto de ley para que todas las autoridades que hayan estado en ejercicio el día del Plebiscito no puedan dejar botados sus cargos para ir a la Constituyente”, asevera el diputado Jorge Brito.

Brito espera que el proyecto de ley sea aprobado antes del 11 de enero.

En caso de que insistan en ir por esa vía, dice el militante de RD, sea la ciudadanía quien los juzgue, la misma que el 25 de octubre pasado determinó que la Convención fuera Constitucional y no Mixta, recordó con fuerza.