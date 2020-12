El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dio un punto de prensa este lunes respecto a las medidas de seguridad en torno al segundo retiro del 10% de los fondos pensiones, cuyas solicitudes se podrán hacer desde este jueves.

Delgado indicó que conversaron con representantes de las AFP, respecto a las medidas de seguridad para el segundo retiro, tanto por amenazas desde el ciber crimen como para las personas que hagan los trámites presencialmente.

“Ingresen a las páginas oficiales, no entren a sitios que parezcan o no tengan que ver con esas instituciones. No responder a correos o mensajes de WhatsApp que pidan información adicional, como claves o información sensible para las personas”, explicó el ministro.

En la misma línea, indicó que se coordinarán con las AFP espacios seguros para las personas que hagan la solicitud de forma presencial, tanto por razones sanitarias como para evitar hechos de delincuencia común.

Desde este jueves a las 09:00 las AFP habilitarán las plataformas para solicitar el segundo retiro del 10%, cuyos primeros pagos se registrarían desde el 17 de diciembre en adelante.