El ministro de Salud, Enrique Paris, cuestionó al presidente Sebastián Piñera en medio de la polémica que generó su paseo por la playa en Cachagua, donde se tomó fotos sin mascarilla ni distanciamiento social.

En ese contexto, el titular de la cartera admitió que el Mandatario “evidentemente no cumplió la norma, pero se justifica y le encuentro razón”, ya que -explicó- la normativa permite que las personas anden por la playa sin mascarilla en la medida que mantengan la distancia.

Respecto a la falta de distancia social, él dijo que entiende las excusas que dio el Presidente, pues las personas se le acercaron repentinamente y no alcanzó a colocársela.

En tanto, respecto a la opción de cursar un sumario por la acción, aseguró que esa alternativa ocurre cuando un inspector de la autoridad sanitaria consigna la situación in situ y, tras ser advertido, esa persona no porta mascarilla o se niega a usarla.

“Es este caso no había fiscalizador, por lo tanto, no se haría el procedimiento, salvo que la persona de autodenuncie, pero en este caso no habría procedimiento”, subrayó.

En cuando a la opción de que Piñera presente una autodenuncia para dar un señal de igualdad ante la ley, se mostró a favor de esa posibilidad.

“Es probable que sea una buena medida, pero no me atrevería a hablar por voz del Presidente. Como autoridad sanitaria lo importante es dar señales que toda la población está bajo las mismas reglas del juego. Desde ese punto de vista, para mí sería una buena señal”, remarcó.