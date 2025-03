China advirtió este jueves a EEUU que “ninguna guerra se debe librar ni se puede ganar”, en respuesta a los recientes dichos del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre la preparación militar de su país ante un eventual conflicto con el gigante asiático.

En concreto, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, acusó a la Casa Blanca de “incitar deliberadamente la confrontación ideológica”. Asimismo, dijo que Washington está exagerando sobre una supuesta “amenaza china”.

“Instamos a EEUU a que deje de imponer su lógica hegemónica a China, abandone su mentalidad obsoleta de la Guerra Fría y se abstenga de usar la ‘competencia estratégica’ como pretexto para contener y reprimir a China”, declaró Lin en su rueda de prensa diaria.

“Sea cual sea el tipo de guerra, una guerra arancelaria o una guerra comercial, una guerra fría o una guerra caliente, no se debe librar y no se puede ganar”, cita la cuenta de X del Ministerio de Exteriores de China a su portavoz.

The U.S. needs to realize that China is NOT a mirror image of the hegemonic U.S.

The U.S. should stop viewing China-U.S. relations with an outdated Cold War mentality.

The U.S. must no longer seek to contain or go after China in the name of strategic competition.

