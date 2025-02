Trump dice que Putin aceptaría tropas europeas en Ucrania y que acuerdo de paz podría llegar pronto

El presidente de EE.UU, Donald Trump, aseguró que su homólogo ruso, Vladímir Putin, estaría dispuesto a aceptar la presencia de fuerzas europeas en Ucrania como parte de un acuerdo para acabar con la guerra, algo que podría concretarse en "semanas". Este posible cambio en la postura de Rusia respecto al despliegue de tropas europeas en Ucrania marcaría un giro significativo, ya que hasta ahora lo consideraba una "línea roja". Trump afirmó que Putin no buscaría más conflictos si se alcanza dicho acuerdo y añadió que se están liderando esfuerzos para establecer una "fuerza de reasignación europea" para prevenir futuros ataques rusos. Además, se anunció que se están negociando acuerdos económicos con Rusia, incluyendo un acceso privilegiado a los recursos naturales de Ucrania, como las tierras raras. En este contexto, Trump expresó su optimismo sobre la pronta firma de un acuerdo con Ucrania para beneficiarse de estos recursos. Por su parte, Ucrania presiona para garantizar el respaldo continuo de EE.UU. Trump también mencionó que se está avanzando en importantes acuerdos con Putin para poner fin a la guerra, desviando la atención de la postura anterior de Occidente bajo el liderazgo de Joe Biden.

El presidente de Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump, afirmó este lunes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, aceptaría la presencia de fuerzas europeas en Ucrania como parte de un posible acuerdo para poner fin a la guerra, algo que consideró que podría ocurrir “muy pronto”, en cuestión de “semanas”.

De confirmarse, supondría un cambio en la postura de Moscú, que hasta ahora -tal como señaló el Kremlin la semana pasada- ha considerado el despliegue de tropas europeas en Ucrania como una “línea roja” y una agresión por parte de Europa.

En un intercambio con la prensa, Trump fue consultado sobre si Putin aceptaría la presencia de tropas europeas en Ucrania, a lo que respondió: “Lo aceptará”.

Posteriormente, aseguró que había tratado el tema con el líder ruso y que este le había expresado su conformidad. “Si alcanzamos este acuerdo para acabar la guerra, él no va a estar buscando más guerra. Se lo pregunté específicamente y no tiene problema con ello“, afirmó.

El Reino Unido y Francia lideran los esfuerzos para crear una “fuerza de reasignación europea”, destinada a prevenir futuros ataques rusos contra ciudades, puertos e infraestructuras críticas en Ucrania en caso de que se logre un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos, según informaron la semana pasada medios como The Guardian.

Según funcionarios occidentales citados por ese medio, la propuesta contemplaría el despliegue de al menos 30.000 tropas, principalmente enfocadas en la defensa aérea y marítima. La presencia de fuerzas terrestres sería mínima y no se ubicaría cerca de la línea del frente en el este de Ucrania, donde Rusia ocupa territorios.

Trump y un “pronto” fin a la guerra en Ucrania: Putin abierto a negociar

En tanto, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde se encontraba junto al mandatario francés, Emmanuel Macron, Trump dijo: “Creo que la guerra podría acabar pronto. En semanas. Eso creo”.

“Creo que podríamos acabarla en semanas si somos listos. Si no lo somos, continuará y seguirá perdiendo gente joven y guapa que no debería estar muriendo. Y no queremos eso”, aseveró.

Este mismo lunes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró en Ankara que Rusia está abierta a negociar también con Ucrania y Europa. Sin embargo, subrayó que las operaciones militares rusas continuarán hasta que no se alcance un acuerdo que satisfaga sus intereses.

Trump sí ve factible que se acepte un alto al fuego. “Creo que, en algún momento, estarán de acuerdo con eso. Y que una vez que se logre un alto al fuego esto terminará, porque no van a pasar de un alto al fuego a la guerra. Me alegro de haber podido ayudar, porque no había comunicación con Rusia hasta que llegué yo“, dijo.

Además de los anuncios hechos ante la prensa, el mandatario estadounidense afirmó que está negociando con Putin “importantes” acuerdos económicos en el marco de las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Estoy en serias conversaciones con el presidente Vladímir Putin de Rusia sobre el fin de la guerra, así como sobre importantes transacciones de desarrollo económico entre Estados Unidos y Rusia. ¡Las negociaciones avanzan muy bien!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El atractivo de las tierras raras de Ucrania

Trump también dijo que espera firmar “muy pronto” un acuerdo que permitirá a EE.UU beneficiarse de un acceso privilegiado a los recursos naturales de Ucrania, incluidas tierras raras, un sector en el que China tiene predominancia y que es clave para el desarrollo tecnológico.

El presidente estadounidense anunció que esta semana o la que viene prevé recibir en Washington a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para cerrar el pacto a cambio de ayuda militar.

“Me reuniré con el presidente Zelenski. De hecho, puede que venga esta semana o la que viene para firmar el acuerdo, lo cual estaría bien. Me encantaría recibirle. Nos veremos en el Despacho Oval. Estamos trabajando en el acuerdo ahora”, dijo.

Washington presentó este mes a Kiev una propuesta que incluía la cesión del 50% de los recursos naturales ucranianos. Según explicó la semana pasada Zelenski, el acuerdo no garantizaría que EE.UU continúe apoyando a Kiev, motivo por el cual su Gobierno se había opuesto hasta ahora.

Las negociaciones han continuado y Ucrania está presionando para que incluya garantías específicas sobre la continuidad del respaldo estadounidense.

“Este acuerdo, que es una ‘asociación económica’, garantizará que el pueblo estadounidense recupere las decenas de miles de millones de dólares y el equipo militar enviado a Ucrania, al tiempo que ayudará a la economía ucraniana a crecer mientras esta brutal y salvaje guerra llega a su fin”, afirmó Trump en su red social.

Guerra en Ucrania: EE.UU cambió con Trump y negocia acuerdos con Putin

El presidente participó esta mañana en una llamada con los líderes del G7, junto al mandatario francés, Emmanuel Macron, quien estuvo con él en el Despacho Oval aprovechando su visita a Washington.

La reunión telemática, cerrada a la prensa, la convocó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, cuyo país ostenta la presidencia de turno del grupo de las siete economías más desarrolladas del mundo.

En Truth Social, Trump se refirió a Trudeau como “gobernador”, en alusión a su insistencia en que Canadá se convierta en el estado 51 de EE.UU, algo que Ottawa rechaza de plano.

“La reunión fue convocada por el gobernador Justin Trudeau de Canadá, actual presidente del G7, para conmemorar el tercer aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente“, escribió.

Este 22 de febrero se cumplieron tres años de la guerra en Ucrania, durante los cuales Occidente mantuvo un frente unificado bajo el liderazgo de Joe Biden (2021-2025). Sin embargo, la postura ha cambiado con Trump, quien ha expresado su intención de negociar directamente con Moscú para poner fin al conflicto, excluyendo por ahora a Kiev y a sus aliados europeos.