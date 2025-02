El acuerdo entre Washington y Kiev por el que Estados Unidos (EE.UU) se beneficiará de acceso privilegiado a los recursos naturales de Ucrania está a punto de concretarse, según anunció este lunes la viceprimera ministra ucraniana Olga Stefanishyna.

“Los equipos de Ucrania y EE.UU están en la fase final de las negociaciones sobre el acuerdo por los minerales”, dijo en su cuenta de X Stefanishyna, que formaba parte del grupo de dirigentes ucranianos que mantuvo el domingo una reunión a distancia con integrantes de la administración del presidente de EE.UU, Donald Trump.

Stefaníshina dijo que las negociaciones han sido “muy constructivas” y que “casi todos los detalles” han sido “finalizados”.

“Estamos comprometidos a completar esto rápidamente para proceder con la firma”, agregó la viceprimera ministra ucraniana, que añadió que el acuerdo sellará un “compromiso para las próximas décadas” entre ambos países.

Ukrainian and U.S. teams are in the final stages of negotiations regarding the minerals agreement. The negotiations have been very constructive, with nearly all key details finalized. We are committed to completing this swiftly to proceed with its signature. We hope both US and…

— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) February 24, 2025