El infame régimen Nazi alemán es recordado en la actualidad por realizar uno de los mayores holocaustos que ha visto la humanidad, además de tener el racismo y el antisemitismo como principios básicos del partido y su gobierno.

La discriminación y los ataques violentos contra los judíos comenzaron inmediatamente después de que Hitler tomara el poder en 1.933, momento en que comenzaron la construcción de campos de concentración.

Los nazis utilizaron la violencia y la presión económica para presionar a los judíos a abandonar voluntariamente el país, y dentro de sus macabros planes surgieron algunas fantasiosas ideas para acabar con los judíos.

Uno de ellos es el conocido Plan Madagascar de 1940, planteado durante la Segunda Guerra Mundial.

Se trató de una ridícula propuesta del régimen nazi para deportar a los judíos de Europa a la isla de Madagascar, que en ese momento era una colonia francesa.

Pese a lo anterior, afortunadamente nunca se llevó a cabo.

El plan no era claro en cuanto a cómo se llevaría a cabo el traslado de millones de personas a Madagascar, y se vio obstaculizado por la superioridad naval británica, que habría hecho imposible la deportación.

Además, después de que Alemania invadió la Unión Soviética en 1941, las prioridades del régimen nazi cambiaron, el plan fue abandonado y fue parte de las soluciones territoriales propuestas por el régimen para la “cuestión judía”.

Sin embargo, su viabilidad y ejecución fueron cuestionadas, y finalmente el plan fue abandonado debido a varios obstáculos logísticos y militares. Aunque el plan no se llevó a cabo, su mera existencia y consideración forman parte del contexto más amplio del Holocausto y la política nazi hacia los judíos.

Israel:

We have presented the idea of an 'Artificial Island' that would be an alternative 'Homeland' for the Palestinians. pic.twitter.com/ADFsiDNPFk

— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) January 22, 2024