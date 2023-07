Como nueva ministra de Turismo fue nombrada la diputada canadiense de origen chileno, quien pese a dejar nuestro país hace varios años, sigue manteniendo un fuerte lazo con Chile.

“Es un gran honor para mí anunciar mi nombramiento como Ministra de Turismo y ministra responsable de la Agencia de Desarrollo Económico de Canadá para las Regiones de Quebec”, escribió en sus redes sociales luego de su designación.

En dicha publicación la chilena canadiense adjuntó algunas imágenes en las que aparece, precisamente, junto a Trudeau.

C'est un immense honneur pour moi aujourd'hui de vous annoncer ma nomination à titre de ministre du Tourisme et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. pic.twitter.com/6ZxPlWGqtr — Soraya Martinez Ferrada (@SorayaMartinezF) July 26, 2023

Origen chileno

Martínez nació el 28 de agosto de 1972 en Santiago, hija de Omar Martínez Prieto y Maritza Inés Ferrada Videla.

En 1980 su familia se fue exiliada del país debido a la dictadura, trasladándose junto a sus padres al este de Montreal, en Canadá.

“Cuando mi familia huyó de la dictadura chilena nos instalamos en Hochelaga. Estoy muy arraigada allí, he trabajado en todo el Este y ahora vivo allí con mis dos hijos adolescentes”, señala su perfil oficial.

Su madre, junto con otros padres, fundó una organización comunitaria que ayuda a quienes tienen hijos con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y Discapacidades Intelectuales (DI). Su padre, en tanto, trabaja como conductor de autobús.

“El coraje, un profundo sentido de comunidad y la resiliencia son valores que me transmite mi familia”, señala en su página.

Mientras estudiaba en la escuela de Negocios de Montreal, comenzó a trabajar para poder criar a sus hijos. “En un momento de mi vida, tuve que recurrir a las canastas de alimentos”, señala.

“Entiendo la importancia de mantener estos servicios sociocomunitarios, asegurando una red de seguridad social para la comunidad e implementando políticas públicas que atiendan las necesidades de las personas”, detalla.

Luego de trabajar en el desarrollo del centro de artes circenses Tohu y el Complejo Ambiental Saint-Michel, decidió involucrarse en política bajo el Partido Liberal.

En 2005 fue elegida concejala de Saint-Michel, desempeñándose en dicho cargo por diez años.

Además de ser nombrada asesora asociada de Cultura para el Comité Ejecutivo en Montreal, entre 2015 y 2018 fue jefa de Gabinete y asesora principal en el Ministerio de Patrimonio Canadiense.

“Mi compromiso sociocomunitario y político me puso al frente de la realidad cívica del este de Montreal. Es por eso que en 2019 me postulé para ser su diputado y me eligieron”, menciona en su perfil.

Luego de su elección al Parlamento, fue nombrada Secretaria Parlamentaria del Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Marco Mendicino.

Fue así como finalmente este miércoles fue nombrada ministra de Turismo en Canadá por el primer ministro Justin Trudeau.

Conexión con Chile

Tras la victoria de Gabriel Boric en las elecciones de diciembre de 2021, Martínez lo felicitó a través de sus redes sociales.

“Una gran victoria de un Gobierno progresista, de izquierdas en Chile”, escribió en esa oportunidad.

“Un momento que pasará a la historia, un pueblo movilizado por el futuro”, añadió.

Posteriormente, en junio de 2022, fue parte de la comitiva que recibió al presidente Boric en su visita a Ottawa.

Félicitations @gabrielboric pour une grande victoire d’un gouvernement progressiste, de gauche au #Chili

Un moment qui passera à l’histoire, un peuple mobilisé pour l’avenir ! pic.twitter.com/O1EDpH8bOX — Soraya Martinez Ferrada (@SorayaMartinezF) December 20, 2021

En abril pasado viajó a Santiago acompañando a Mary Ng, ministra de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeños Negocios y Desarrollo Económico de Canadá.

Durante dicha visita, Martínez recorrió el Palacio de La Moneda, momento que inmortalizó con una fotografía.

“Este año marcamos la 50a conmemoración del golpe de Estado en Chile”, mencionó. “Tuve la oportunidad de visitar la oficina del presidente Salvador Allende y la sala donde respiró por última vez”, agregó.

“Es un momento de reflexión para todo el pueblo. Tenemos el deber de recordar y preservar nuestra democracia”, concluyó.