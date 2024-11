Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El nuevo ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que Irán es más vulnerable que nunca a un ataque contra sus instalaciones nucleares y destacó un amplio consenso para neutralizarlas, según informó The Times of Israel. A pesar de esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se opone a un ataque a las instalaciones nucleares en Irán, manifestando su rechazo ante esta opción planteada por Israel en diversas oportunidades. Katz también mencionó que no habrá alto el fuego en el Líbano y se centró en la liberación de 97 rehenes en manos de Hamás en la Franja de Gaza. La escalada de tensión entre Israel e Irán se intensificó tras ataques cruzados, incluyendo el ataque israelí al consulado iraní en Damasco en abril, donde falleció un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán.