El gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) condenaron los dichos del ministro de Finanzas israelí que señaló que podía ser “moral” dejar morir de hambre a dos millones de personas en Gaza.

A través de sus redes sociales, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, señaló que “dejar morir de hambre deliberadamente a civiles es un crimen de guerra”.

“El hecho de que el ministro Bezalel Smotrich abogue por ello es más que ignominioso”, agregó, adjuntando un comunicado en el que la UE instó al gobierno israelí a distanciarse de las palabras del ministro Smotrich.

“La UE reitera su llamado a un alto el fuego inmediato que conduzca a la liberación de todos los rehenes y a un aumento significativo y sostenido del flujo de ayuda humanitaria a Gaza”, agregó.

Deliberate starvation of civilians is a war crime: Minister Smotrich advocating for it is beyond ignominious.

We expect the IL government to distance itself from his words. And provide full account of the reported acts of torture in the Sde Teiman prisonhttps://t.co/khccWg3DVs

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 7, 2024