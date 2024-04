Los equipos de rescate de la defensa civil del enclave afirman haber recuperado casi 400 cuerpos desde el recinto en Jan Yunis, de donde las tropas israelíes se retiraron a principios de abril tras cuatro meses de combates.

Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, remarcó la urgencia “de asegurar el acceso inmediato de equipos de investigación independientes sobre derechos humanos, incluidos expertos forenses, a la Franja de Gaza ocupada para asegurar la conservación de las pruebas”.

A su vez, Guevara instó a llevar a cabo investigaciones independientes y transparentes “con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas por cualquier violación del derecho internacional que se haya cometido”.

“Despojados de sus ropas y con las manos atadas”

En conversación con BioBioChile, la embajadora de Palestina en Chile, Vera Baboun, mencionó que han recibido reportes de que algunos de los cadáveres aún mantenían su catéter urinario o férulas.

“Había cuerpos despojados de sus ropas y también con las manos atadas, así que estamos hablando de un escenario realmente muy sombrío”, sostuvo.

“Tenemos cuerpos asesinados, cuerpos mutilados; una situación increíblemente inaceptable en la que estaban los cuerpos”, afirmó Baboun, agregando que se requiere urgentemente una investigación que sea transparente.

“La situación en la que se encontraron los cuerpos refleja un nivel de odio ejecutado sobre ellos que la humanidad no ha visto. Para serte sincera, es increíble”, puntualizó.

En ese sentido, la representante palestina indica que de Israel depende que puedan ingresar al enclave periodistas e investigadores internacionales.

“Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también ha informado en Ginebra de que, al parecer, las víctimas han sido enterradas a gran profundidad y cubiertas de residuos”, detalló.

“Incluso se ha comentado, y espero que también se investigue, que algunos cadáveres fueron grabados con las cintas que el ejército israelí utiliza cuando detiene a personas”, lanzó, exigiendo el trabajo de un equipo de investigación.

“Porque no estamos hablando sólo de fosas comunes en el hospital Naser, sino que estamos hablando de otras fosas comunes en el hospital Al Shifa”, complementó.

“Estamos hablando de hospitales, y se supone que los hospitales son los más protegidos”, dijo Baboun. “Como te he descrito, las manos estaban atadas, los cuerpos desmembrados, las cabezas decapitadas; es totalmente inaceptable”, expresó.

“Todo el mundo está alrededor del hospital Naser tratando de encontrar a sus familiares perdidos”, prosiguió la diplomática, aludiendo a detalles “el olor a muerte” que deben enfrentar quienes buscan a sus seres queridos.

“Esto se te pegará hasta el final de la vida, formará parte de tu ADN. Porque no es sólo tu madre, hermano o tu marido, sino que la escena y el olor se aferran a ti”, advirtió.

“Nunca imaginamos que se produciría esta catástrofe. Pero sí, necesitamos una investigación inmediata. Y un alto el fuego inmediato (…) Los palestinos son, como todos, parte de la humanidad”, concluyó.

Embajador Artzyeli: “Palestinos y Hamás no tienen ningún problema en mentir”

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, tiene una visión diametralmente opuesta a lo ocurrido, afirmando que las fosas fueron cavadas en los últimos meses por los propios ciudadanos gazatíes.

“Cualquier intento de culpar a Israel por enterrar a civiles en fosas comunes es categóricamente falso y es un mero ejemplo de una campaña de desinformación destinada a deslegitimizar a Israel”, dijo.

En diálogo con BioBioChile, el representante israelí en nuestro país menciona el concepto de Pallywood, el cual une las palabras Palestina y Hollywood.

“Ellos inventan, mienten y hacen fotografías. Hay una documentación sin fin de mártires y de muertos que viven”, arremetió el embajador. “Inventan todo el tiempo cosas para intentar deslegitimizar a Israel. Este es un ejemplo y hay otros peores”, enfatizó

“A veces ves muertos que se mueven, ves bolsas que no son con cadáveres. Mira lo que pasó en el hospital Al-Ahli en el primer mes de la guerra. Dijeron que habían 500 muertos en este hospital en Gaza por bombardeos de Israel. Al final no eran 500 sino cinco, y no murieron por algún bombardeo israelí sino que por bombardeos del Yihad Islámico. Y otra vez, en este caso tuvimos también las pruebas porque había cámaras que filmaron como el cohete se desvía y cae sobre el hospital”, lanzó.

“Nosotros no mentimos, nos lleva tiempo averiguar y chequear los hechos y a veces nos equivocamos. En algunas ocasiones hacemos cosas en contra de nuestra voluntad, desde matar a secuestrados que no identificamos, o como lo de la gente de World Central Kitchen, que fue un error nuestro y lo reconocimos, no culpamos a los palestinos. Los palestinos y Hamás no tienen ningún problema en mentir de inmediato”, aseguró.

Em ese sentido, Artzyeli declaró estar frente “a una máquina de propaganda que no tiene problemas para mentir”.

“Hamás hasta tiene interés de que su propia población sufra para filmarlo, entonces gran parte del sufrimiento palestino por comida, agua, y medicina, no es por escasez de ayuda humanitaria en Gaza. Hay mucha pero lo que pasa es que Hamás se apodera del apoyo”, dijo. “La situación en Gaza es tremenda, es dura, pero no tenemos interés de perjudicar a la población civil”, planteó.

“Que (la ONU) investigue a cualquier organización que estimen, solo espero que a quienes nombren, sean gente correcta y con credibilidad, porque hasta en la ONU hay gente que trabaja por Hamás. Como en UNRWA, donde cientos de sus miembros financiados por UNRWA participaron en los ataques del 7 de octubre”, concluyó.