Más de 150 edificios de la UNRWA han sido atacados durante la guerra que Israel mantiene en la Franja de Gaza desde octubre, informó este miércoles la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que condenó hoy un nuevo bombardeo que ha causado cinco muertos, entre ellos un trabajador.

“El ataque de hoy contra uno de los pocos centros de distribución (de ayuda) de la UNRWA se produce cuando los suministros de alimentos se están agotando y el hambre es generalizada”.

Así fue cómo lo denunció durante la jornada de este miércoles en un comunicado, en el que responsabilizó a Israel del bombardeo, el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini.

“Todos los días compartimos las coordenadas de todas nuestras instalaciones en la Franja de Gaza con las partes en el conflicto. El Ejército israelí recibió ayer las coordenadas de esta instalación”, añadió.

El centro, localizado en el este del área de Rafah, en el sur del enclave y donde se aglomeran más de 1,4 millones de gazatíes desplazados, fue bombardeado por fuerzas aéreas israelíes, causando la muerte de cinco personas e hiriendo al menos a otras veintidós.

“Un trabajador de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), un policía y tres civiles murieron hoy en el ataque”, confirmó el servicio de emergencias gazatí.

Preguntado sobre el incidente, el portavoz del Ejército israelí no respondió ningún detalle sobre lo sucedido. UNRWA denuncia la muerte de al menos 165 de sus empleados o miembros en esta guerra, “incluso mientras hacían su trabajo”.

Según el Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, más de 400 gazatíes han perdido la vida en ataques mientras aguardaban el reparto de alimentos en tan solo dos semanas, después de que el pasado 29 de febrero 118 murieran en la ya conocida como “Masacre de la Harina”.

Ese día, mientras miles de personas aguardaban la llegada de un convoy con alimento a la ciudad de Gaza, tropas israelíes dispararon contra la aglomeración “al sentirse amenazados”.

Así lo confirmó un portavoz castrense, que aseguró sin embargo, que la mayoría de víctimas fallecieron en una estampida causada por la muchedumbre.

Ayer mismo, nueve personas más fallecieron y una veintena resultaron heridas en otro ataque israelí contra civiles que esperaban la llegada de un convoy humanitario, de nuevo, en la ciudad de Gaza.

Es ahí donde por primera vez, después de tres semanas sin ayuda exterior, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) consiguió repartir anoche comida para unas 24.000 personas.

🚨 One martyr and a number of injuries have been reported after the occupation targeted with a missile a center for aid distribution which belongs to the UNRWA in Rafah, southern #Gaza.

— Dr. Zain Abbadi (@ZainAbbadi11) March 13, 2024