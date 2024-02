El ejército de Israel dice que descubrió túneles debajo de la sede principal de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA por sus siglas en inglés) en la ciudad de Gaza.

Ante esto es que el ejército israelí aseguró que los militantes del grupo Hamas utilizaron el espacio como “sala de suministro eléctrico”.

La exhibición de los túneles marcó el último capítulo de la campaña de Israel contra la asediada agencia, a la que acusa de colaborar con Hamas.

Las recientes acusaciones israelíes de que una docena de miembros del personal participaron en los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre hundieron a la agencia en una crisis financiera, porque los principales estados donantes suspendieron sus aportes, y la hicieron objeto de varias investigaciones paralelas.

La agencia agrega que Israel también congeló su cuenta bancaria, embargó envíos de ayuda y canceló sus beneficios fiscales.

El hallazgo no confirma que militantes de Hamas operaran en los túneles debajo de las instalaciones de la UNRWA, pero sí demuestra que al menos una parte del túnel pasaba por debajo del patio de las instalaciones.

El ejército israelí sostiene que el cuartel general suministraba electricidad a los túneles.

En el túnel había un pequeño baño con inodoro y grifo, una habitación con estantes y otra con dos vehículos pequeños que, según los soldados, los militantes utilizaban para atravesar la red de túneles.

El ejército manifestó anoche que el túnel comenzaba en una escuela de la UNRWA y tenía 700 metros de largo y 18 metros de profundidad.

El ejército señaló que descubrieron rifles, municiones, granadas y explosivos en las instalaciones que habían sido utilizados por militantes de Hamas.

La directora de Comunicaciones de la UNRWA, Juliette Touma, declaró que la agencia no volvió a visitar la sede desde que el personal fue evacuado el 12 de octubre y desconoce cómo se utilizó la instalación.

Israel encontró alojamientos primitivos similares en túneles a lo largo de Gaza durante el transcurso de su campaña de cuatro meses en Gaza.

La UNRWA manifestó que no tenía conocimiento de las instalaciones subterráneas, pero los hallazgos merecen una “investigación independiente”, que la agencia no puede realizar debido a la guerra en curso.

El cuartel general de la agencia, en el extremo occidental de la ciudad de Gaza, ahora luce completamente diezmado.

