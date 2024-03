Muchas historias, tragedias más que nada, nacen a raíz de las guerras que se viven actualmente en el mundo, y una de ellas fue lo que ocurrió con Ester Cuño, una mujer argentina que se salvó de ser secuestrada por la agrupación terrorista Hamás tras revelarles que “ella es de donde es Messi”.

Se trata de una adulta mayor a la que le tocó enfrentar a uno de los guerrilleros de Hamás frente a frente, quien consiguió entablar una conversación con uno de ellos y que finalmente posó para una fotografía.

Todo lo anterior ocurrió el pasado 7 de octubre de 2023, día en que inició el ataque contra Israel, específicamente en un kibutz de Nir Oz.

Según ella misma relató, estaba siendo interrogada por un hombre encapuchado y fuertemente armado, pero el lenguaje fue una barrera para ambos. Pese a esto, pareciera que el nombre del futbolista Leo Messi sigue traspasando fronteras.

Gracias a este hecho en específico es que la anciana de 90 años que vive en Israel se salvó de ser secuestrada por Hamás al mencionar al capitán de la Albiceleste.

Esta mujer residía con su familia en un ‘kibutz’ -comunas agrícolas en Israel- de la localidad de Nir Oz cuando infiltrados de Hamás secuestraron a ocho miembros de su familia.

Según ella mismo lo narró durante una entrevista, evitó ser secuestrada ya que el hombre encapuchado de Hamás era un fanático del futbol.

En el video se puede ver cómo la mujer detalla que “posaron juntos para una foto” tras revelarse esta valiosa información.

Una mujer de 90 años evitó ser secuestrada por miembros de Hamás en Israel gracias a mencionar a Messi. "Yo soy de donde es Messi", impresionante. pic.twitter.com/qFjzpgs440 — Messismo (@Messismo10) March 7, 2024

“Tu idioma no me lo sé, el árabe, y hablo muy mal hebreo, porque yo hablo como argentina, en castellano”, dijo la mujer, dando a conocer cómo fue su charla con el terrorista.

“Me pregunta ‘¿qué es argentino?’ entonces le digo ‘¿vos mirás fútbol?’, a lo que me dice que sí. Entonces le digo ‘yo soy de donde es Messi’, entonces el me contesta que le gusta Messi”, relató.

“Luego me agarró del brazo, me dio su revolver, la escopeta, me puso la mano cerca y nos sacaron la foto. Luego de eso se fueron (…) yo creo que por él me salvé”, dijo la mujer.