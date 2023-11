Un bombardeo israelí contra un colegio en la Franja de Gaza causó decenas de muertos, según informó la agencia oficial de noticias palestina WAFA, que destacó que la escuela servía como refugio para miles de desplazados palestinos.

El ataque, que según WAFA dejó además un numero importante de heridos, se produjo contra el colegio Al Fajura, administrado por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

“Estamos recibiendo imágenes y vídeos horribles de decenas de personas muertas y heridas en otra escuela de UNRWA que alberga a miles de desplazados en el norte de la Franja de Gaza”, señaló el comisionado general de UNRWA, Philippe Lazzarini.

“Estos ataques no pueden convertirse en algo común; deben cesar. Un alto el fuego humanitario no puede esperar más”, agregó, en un mensaje publicado a través de su cuenta de la red social X.

Receiving horrifying images & footage of scores of people killed and injured in another @UNRWA school sheltering thousands of displaced in the north of the Gaza Strip.

These attacks cannot become commonplace, they must stop. A humanitarian ceasefire cannot wait any longer.

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 18, 2023