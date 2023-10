El Ejército israelí anunció a medianoche que atacó varias posiciones de Hezbolá cerca de la frontera con Israel, incluido un puesto de observación desde donde lanzaron misiles antitanques en la víspera.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron en un comunicado publicado en su página web que estos ataques se han llevado a cabo “en respuesta a los incidentes de disparos contra Israel durante el último día”.

La cadena de televisión Al Mayadín informó que uno de los ataques aéreos tuvo como objetivo un monumento de Qasem Soleimani.

Se trata de un ex comandante de las Fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, que murió en un bombardeo estadounidense en Irak en 2020.

La milicia libanesa se hizo eco de la noticia, que fue compartida a través de su canal de Telegram.

Además, durante la víspera de este jueves Hezbolá anunció la muerte de dos de sus milicianos, identificados como Ali Muhmad Marmar y Taha Abbas Abbas.

Todo esto, después de que las FDI interceptaran cuatro proyectiles de un total de nueve en un nuevo fuego cruzado a raíz de los enfrentamientos que estallaron el pasado 7 de octubre con Hamás.

🔻12 hour operational recap:

Here’s a summary of activity on our border with Lebanon:

• 9 launches crossed from Lebanon into Israel

• 4 interceptions by the IDF Aerial Defense Array

• several anti-tank missiles fired from Lebanon toward Israel

Our forces responded to these…

— Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2023