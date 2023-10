Durante la jornada de este viernes se revelaron nuevos videos sobre la matanza que protagonizó el grupo terrorista Hamás en el evento de música electrónica Nova Festival, luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) compartieran los registros de un soldado yihadista.

El video, grabado con una cámara GoPro de un terrorista, fue publicado por el grupo South First Responders en Telegram y replicado por las Fuerzas de Defensa de Israel en X (antes Twitter).

Allí se muestra a los extremistas de Hamas abrir fuego contra las puertas cerradas de los baños exteriores al percibir que había gente oculta allí.

Durante los segundos que duran las imágenes se oye sin cesar el ruido de los disparos, gritos, bombas cayendo y dejan en claro en nivel de violencia con el que actuaron durante el festival.

WATCH Hamas terrorists indiscriminately shoot at bathrooms during the Nova Music Festival.

This just shows you that Hamas does not care who—they just kill. pic.twitter.com/Ve0u9HRLWT

— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023