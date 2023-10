Siria denunció dos ataques simultáneos perpetrados por la aviación israelí contra los aeropuertos internacionales de Damasco y Alepo.

Todo lo anterior, en medio de la guerra entre el Estado judío y las milicias de Gaza al otro lado de la frontera, informó la televisión estatal siria.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que se han escuchado fuertes explosiones en ambas ciudades.

Todo esto, causadas por “ataques israelíes dentro del perímetro” de dichos aeródromos.

Israel ataca de forma frecuente el territorio sirio, la mayoría de las veces con misiles por parte de su aviación y menos comúnmente por vía terrestre.

Pese a esto, se trata del primer ataque de envergadura desde el comienzo de la guerra con Gaza el pasado sábado, donde Hamás atacó varios puntos de manera simultánea.

Las acciones del Estado judío en Siria suelen estar dirigidas contra objetivos del grupo chií libanés Hizbulá.

En los últimos días ha lanzado varios ataques contra las tropas israelíes desde el sur del Líbano. Estos, contra las milicias iraníes, que esta semana han reforzado su presencia en la frontera siria con el Golán.

Tanto Hizbulá como otros grupos armados apoyados por Teherán están presentes en el territorio sirio.

Todos ellos son aliados del Gobierno del presidente, Bachar al Asad. Esto, mientras que Israel considera su permanencia en ese país vecino una amenaza para la seguridad israelí.

Hasta el momento, solo se ha producido un único incidente en territorio sirio relacionado con la guerra entre Israel y las milicias de Gaza.

Se trató de un lanzamiento de morteros perpetrado el martes por la noche desde el sur del país hacia el Golán ocupado por el Estado judío.

