A través de las redes sociales se ha masificado el video que muestra como las fuerzas policiales israelíes agreden con sus bastones a las personas que se habrían atrincherado en el lugar de culto.

Este hecho marca el primer incidente violento de peso desde el comienzo del Ramadán.

Europa Press, en tanto, detalla que los efectivos usaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los cientos de presentes.

La policía sostiene que decenas de jóvenes se habían atrincherado en una de las salas de la mezquita desde primera hora de la noche, con intención de cometer acciones violentas. Los agentes, aseguran, habrían intentado desalojarlos de forma pacífica antes de entrar por la fuerza.

De acuerdo a la citada agencia, los fieles palestinos se encontraban rezando la noche del martes al interior de la mezquita cuando después de las 22:00 horas los efectivos policiales israelíes ingresaron al recinto.

Luego de desalojar a mujeres y niños, las fuerzas de seguridad se enfrentaron con los hombres, quienes -de acuerdo a fuentes policiales- habrían respondido con palos, piedras y fuegos artificiales.

#BREAKING: Israeli forces storm Al Aqsa Mosque, use gas bombs, sound grenades and mercilessly beat up Palestinian worshipers. Dozens of Palestinian worshippers got injured after being attacked by Israeli occupation troops.#AlAqsaMosque #Palestine #Israel pic.twitter.com/OZnhMhw0AS

— World Times (@WorldTimesWT) April 4, 2023