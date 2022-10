Una multitud recibió este miércoles en el aeropuerto de Teherán a la escaladora iraní Elnaz Rekabi, después de que la deportista compitiera en Corea del Sur sin velo, informaron medios locales.

La deportista compitió con la cabeza descubierta utilizando sólo una cinta para recogerse el cabello en un campeonato en Seúl el domingo.

Este gesto fue interpretado por algunos como una muestra de solidaridad hacia el movimiento de protestas que sacude hace un mes Irán, después de la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida en Teherán por la policía de la moral porque supuestamente su velo dejaba ver algunos mechones de pelo.

La República Islámica exige que las deportistas iraníes lleven el velo incluso en las competiciones en el extranjero.

Rekabi, de 33 años, llegó al aeropuerto internacional Imán Jomeini temprano este miércoles, según un video difundido por la agencia estatal IRNA.

Decenas de personas se congregaron para recibirla, con vítores y aplausos cuando salió por las puertas, según videos publicados en redes sociales.

Elnaz Rekabi, the Iranian athlete who competed without a hijab, greeted at the airport by protesters cheering her on wildly despite the regimes attempts to silence her. Reports claim the regime will imprison her pic.twitter.com/bEPbnCLKkN

— Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) October 19, 2022