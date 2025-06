Las autoridades de Rusia y Ucrania intercambiaron este viernes a 270 militares y 120 civiles por cada una de las dos partes, luego que la semana pasada ambos países pactaran la entrega de un total de 2.000 personas tras celebrar en Turquía sus primeros contactos directos en más de tres años.

El Ministerio de Defensa de Rusia explicó en un comunicado que las personas liberadas por Ucrania están ya en Bielorrusia, para una primera atención médica y psicológica previa al traslado a territorio ruso.

Según Moscú, entre los últimos liberados figuran civiles detenidos durante la incursión de las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk.

El Gobierno de Rusia adelantó que este “intercambio a gran escala” continuará “en los próximos días”, aunque ninguna de las dos partes ha puesto plazo al acuerdo sellado la semana pasada y que contemplaban la liberación de mil personas por cada bando.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsor de estos acercamientos entre Kiev y Moscú, ya había adelantado este mismo viernes que las partes habían “completado” los trabajos para “un gran canje de prisioneros”, sin entrar en detalles

“Felicitaciones a las dos partes de esta negociación. ¿Esto podría derivar en algo grande?”, celebró Trump, en un mensaje en la red Truth Social en el que ya había anticipado que “en poco tiempo” se pondría en práctica el citado canje.

“Hoy, 390 personas. Esperamos que continúe el intercambio el sábado y el domingo”, escribió el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en su cuenta de X.

El mandatario explicó que la vuelta a Ucrania de estos 390 prisioneros es “la primera fase del intercambio de mil por mil” del acuerdo de Estambul.

We are bringing our people home. The first stage of the “1000-for-1000” exchange agreement has been carried out. This agreement was reached during the meeting in Türkiye, and it is crucial to implement it in full.

Today – 390 people. On Saturday and Sunday, we expect the… pic.twitter.com/OPIXycWcbA

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2025