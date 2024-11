La presidenta moldava, la europeísta Maia Sandu, ganó las elecciones presidenciales de este domingo al imponerse con un margen del 11% al candidato de los socialistas prorrusos, Alexandr Stoianoglo, aunque el resultado evidencia una fractura social importante entre los moldavos, ya que la victoria fue posible gracias al voto de la diáspora.

“Queridos moldavos, agradezco a todos los votantes en las elecciones. He escuchado su voz, tanto de los que me apoyaron a mí, como de los que votaron por el señor Stoianoglo. Me comprometo a ser una presidenta para todos”, aseguró Sandu en una comparecencia nocturna, consciente de la división en la sociedad.

Tras el escrutinio del 100% de los votos, Sandu obtuvo el 55,33% de los apoyos, frente a los 44,67% que recibió su rival, el exfiscal general moldavo, considerado próximo a Moscú.

Sandu agregó que pese a diferentes puntos de vista en la sociedad, todos quieren paz, entendimiento mutuo y una vida digna para sus hijos.

“Este es mi principal objetivo para Moldavia en los próximos años. Necesitamos unir a la sociedad”, aseguró la política de 52 años.

Y es que al igual que durante la primera vuelta de los comicios, celebrada el 20 de octubre, el voto de los moldavos residentes en el extranjero fue decisivo para determinar al ganador de las elecciones.

Yesterday, Moldovans took a crucial step forward on our European path. But the fight for democracy in Moldova—and across our region—continues.

To the people of Georgia: I admire your resilience and determination to build a free, European future. Stand strong—Moldova is with you.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 4, 2024