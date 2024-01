El rey británico, Carlos III, ingresó este viernes en un hospital de Londres para ser intervenido de un agrandamiento de la próstata, informó el Palacio de Buckingham en un comunicado.

Según la nota de la Casa Real, el monarca está satisfecho de ver que su diagnóstico ha tenido “un impacto positivo” para concienciar a la ciudadanía sobre la salud.

“El rey fue ingresado este mañana en un hospital de Londres para un tratamiento planificado. Su Majestad quiere agradecer a todos aquellos que han enviado sus buenos deseos durante la última semana y está encantando de conocer que su diagnóstico está teniendo un impacto positivo en la concienciación ciudadana sobre la salud”, señala.

Los medios británicos han difundido imágenes de Carlos III abandonando su residencia de Clarence House y entrando junto a la reina Camila en el hospital London Clinic, en el centro de Londres.

Precisamente en ese mismo lugar, su nuera, Catalina, princesa de Gales, se recupera de la cirugía abdominal a la que se sometió la semana pasada.

El rey llegó a Londres en la noche del jueves desde su residencia de Sandringham, en el este de Inglaterra, para su intervención de hoy.

El pasado 17 de enero, Buckingham informó de que Carlos se sometería a un tratamiento esta semana para un agrandamiento de próstata “benigno”, sin detallar la fecha.

El palacio agregó que “los compromisos públicos del rey -de 75 años- se pospondrán durante un breve periodo de recuperación”.

#UPDATE King Charles III was on Friday admitted to a London hospital for scheduled surgery, Buckingham Palace said, a week after revealing the British monarch would be treated for an enlarged prostate.https://t.co/s4IVdsTX27

— AFP News Agency (@AFP) January 26, 2024