El Tribunal Supremo de Rusia confirmó este jueves la calificación del movimiento LGBT internacional como organización extremista y por tanto quedan prohibidas en el país sus actividades.

A raíz de esto es que diferentes entidades de derechos humanos se pronunciaron en contra de la iniciativa y acusan al Estado ruso de querer “controlar las creencias”.

A puertas cerradas el juez del Supremo, Oleg Nefedov, falló a favor del pedido presentado por el Ministerio de Justicia, que consideró que el movimiento viola las leyes que penalizan el extremismo y el odio social y religioso.

El magistrado aseguró que esta decisión “no afecta al derecho de los ciudadanos a la privacidad y no conllevará consecuencias jurídicas negativas”.

Las restricciones están relacionadas con la emisión de propaganda, publicidad y la generación de interés entre la población, según la agencia Interfax.

#Russia: We deplore Russia’s Supreme Court decision to label ‘the international LGBT movement’ as ‘extremist’.

‘The law must uphold the principles of equality & non-discrimination. It must never be used to perpetuate discrimination’ – @volker_turk 👇

— UN Human Rights (@UNHumanRights) November 30, 2023