La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó este sábado a Kiev para abordar con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, el posible ingreso de su país a la Unión Europea (UE).

“Estoy aquí para hablar del camino de adhesión de Ucrania a la UE”, escribió la autoridad en la red social X. Además, dijo que “estaremos con ustedes todo el tiempo que sea necesario: es este el mensaje que hoy vengo a reafirmar”, y agregó que el apoyo financiero del bloque tiene el objetivo de “reconstruir Ucrania como una democracia moderna y próspera”.

Esta es la sexta visita de von der Leyen a Ucrania desde el inicio de la guerra con Rusia, en febrero de 2022. Evitó, eso sí, comprometer a Zelenski su ingreso al bloque, algo que será decidido por los 27 estados miembros.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.

I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.

The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.

And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU

