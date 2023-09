El Ministerio de Exteriores de Rumanía convocó por segunda vez en seis días al responsable de la misión diplomática rusa en Bucarest tras el hallazgo el miércoles en su territorio de nuevos fragmentos de un dron como los que usa Rusia en su agresión a Ucrania.

“Ante la identificación, el 13 de septiembre de 2023, de nuevos fragmentos de un dron similar a los utilizados por el Ejército ruso, esparcidos en una superficie de varias decenas de metros, en el condado de Tulcea, el Ministerio de Asuntos Exteriores reitera su firme protesta contra la violación, una vez más, del espacio aéreo de Rumanía”, señala esa institución en un comunicado.

En esa nota se indica que se está consultado con los aliados de la OTAN, de la que Rumanía es miembro, sobre “los acontecimientos en la frontera entre Rumanía y Ucrania”.

“El jefe de la misión (rusa) en Bucarest ha sido convocado de urgencia a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores”, anunció este organismo.

1/2🇷🇴MFA reiterates its firm protest to a new violation of Romania's airspace & firmly condemns the ongoing attacks on the 🇺🇦population&civil infrastructure, as well as the reckless escalation of the security situation by RU, close to the 🇷🇴 borders.

