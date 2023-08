Una persona fue llevada a un hospital luego de resultar herido por arma blanca en un brazo la mañana de este martes en Londres, Inglaterra.

Según detallan medios locales como The Guardian, el hecho ocurrió a las 10:00 de la mañana hora local (05:00 hora de Chile).

“Un hombre fue detenido bajo sospecha de causar graves daños corporales tras un incidente aislado en el cruce entre la calle Russell y la del museo, sobre las 10:00 horas”, señaló la Policía Metropolitana de Londres.

Después de inspeccionar la zona, los encargados del museo decidieron reabrir el edificio para el público.

“Este fue un incidente aislado y no existe riesgo para el público”, indicó la institución policial. A su vez, los agentes detallaron que no están tratando el caso como un “acto terrorista”.

“El equipo de seguridad del museo prestó apoyo hasta que llegaron los servicios de emergencia”, mencionó, por su parte, el Museo Británico.

“Los visitantes fueron evacuados del museo como medida de precaución y deseamos a la víctima una plena y rápida recuperación”, añadió.

El presidente del Museo Británico, el excanciller de Hacienda George Osborne, se refirió al ataque a través de sus redes sociales.

Disturbing news of a knife attack near the gates of the British Museum this am. Much thanks to our security team and other BM staff, who reacted quickly, with the police. Museum has now reopened. Everyone’s thoughts at the BM are with the victim and we wish him the best recovery

— George Osborne (@George_Osborne) August 8, 2023