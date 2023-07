Un ataque con drones provocó este sábado varias explosiones en un depósito de municiones en el centro de Crimea, según informó el jefe de la anexionada península, Serguéi Axionov.

Las detonaciones obligaron a evacuar a la población del distrito Krasnogvardeiski en un radio de cinco kilómetros, según explicó en su canal de Telegram.

The Krasnohvardiiskyi district in Crimea📍

The Armed Forces of Ukraine confirms the successful work on the destruction of the oil base and the ammunition depot in the temporarily occupied Crimea. pic.twitter.com/zk295m8WI6

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) July 22, 2023