Según detalla Deutsche Welle, el anuncio fue dado a conocer por el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, desde Vilna, Lituania, en donde se lleva a cabo la cumbre de la OTAN.

De acuerdo a Lund, el entrenamiento de los aliados que le permitirá a los ucranianos defenderse de Rusia con F-16 comenzará en agosto.

Por su parte, Kajsa Ollongren, ministra de Defensa de Países Bajos, detalló que el centro de entrenamiento estará emplazado en Rumania.

El acuerdo fue celebrado por Oleksii Reznikov, titular de la cartera de Defensa ucraniana, quien a través de sus redes sociales destacó la conformación de una coalición para el entrenamiento de F-16 de la Fuerza Aérea de Ucrania.

“Once estados socios y Ucrania firmaron un Memorando que describe los términos. Estoy especialmente agradecido con Dinamarca y los Países Bajos por su destacado liderazgo en este proceso”, sostuvo.

Reznikov mencionó que los pilotos, técnicos y personal de apoyo de Ucrania participarán en el programa de capacitación.

A su vez, no descartó que otros aviones caza se sumen al programa.

“La coalición está lista para considerar otros medios para otorgar a Ucrania las capacidades de F-16 completamente funcionales”, sostuvo.

It’s official: a coalition for F-16 training of the Ukrainian Air Force has been formed!

Today, 11 partner states + Ukraine signed a Memorandum outlining the terms. I'm especially grateful to Denmark and the Netherlands for their outstanding leadership in this process.… pic.twitter.com/ea1oxljX9I

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 11, 2023