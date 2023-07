Dos medios rusos independientes –Mediazona y Meduza– emplearon datos del Kremlin para revelar uno de los secretos mejor guardados de Moscú, el auténtico coste de soldados rusos en la guerra contra Ucrania.

Para hacerlo, emplearon un concepto estadístico popularizado durante la pandemia de la covid-19 llamado exceso de mortalidad.

A partir de registros de herencias y datos oficiales de mortalidad, calcularon cuántos hombres menores de 50 murieron entre febrero de 2022 y mayo de 2023 por encima de lo normal.

Ni Moscú ni Kiev dan datos actualizados de bajas militares, y ambos se esfuerzan por amplificar los del otro bando. Rusia apenas ha reconocido oficialmente la muerte de algo más de 6.000 soldados.

Los reportes de bajas militares han sido perseguidos en medios rusos, según testimonios de activistas y periodistas independientes que recogió AP.

Documentar las muertes se ha convertido en un acto de desafío, y los que lo hacen enfrentan acoso y posibles cargos penales.

Pese a esos desafíos, Mediazona publicó fotografías de cementerios en diferentes lugares de Rusia para crear una base de datos de muertes confirmadas en la guerra.

Para el 7 de julio habían identificado a 27.423 soldados rusos muertos.

“Estos sólo son soldados de los que sabemos el nombre, y en cada caso su muerte se verifica por varias fuentes”, dijo Dmitry Treshchanin, editor de Mediazona.

“La estimación que hicimos con Meduza nos permite ver las muertes ‘ocultas’, muertes que el gobierno ruso intenta esconder de forma obsesiva e infructuosa”, agregó.

Para conseguir un conteo más exhaustivo, los periodistas de Mediazona y Meduza obtuvieron registros de procesos de herencia presentados ante las autoridades rusas.

Sus datos del Registro Nacional de Autenticación contenían información sobre más de 11 millones de personas fallecidas entre 2014 y mayo de 2023.

Según su análisis, en 2022 se abrieron 25.000 procesos de herencia más de los esperados para varones entre 15 y 49 años. Para el 27 de mayo de 2023, el número de casos adicionales se había disparado a 47.000.

Ese incremento coincide de forma aproximada con una estimación en mayo de la Casa Blanca de que más de 20.000 rusos habían muerto en Ucrania desde diciembre, aunque está por debajo de los cálculos de inteligencia británicos y estadounidenses sobre el total de muertes rusas.

El Ministerio británico de Defensa dijo en febrero que en la guerra probablemente habían muerto entre 40.000 y 60.000 rusos.

Una estimación filtrada de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos daba una cifra de entre 35.000 y 43.000 rusos muertos en combate en el primer año de la guerra.

“Sus cifras podrían ser precisas, o podrían no serlo”, dijo Treshchanin, editor de Mediazona, en un email.

