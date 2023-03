Tal como recoge agencia EFE, el alcalde de la localidad, Anatoly Kurtev, confirmó que una de las personas que resultó herida finalmente falleció por las lesiones.

A su vez, se detalló que el cohete ruso que impactó en el edificio formaba parte de una serie de misiles lanzados por Rusia hacia diversos puntos de Zaporiyia y la isla de Jórtitsia.

El video del ataque fue compartido por el propio presidente Volodimir Zalinski a través de sus redes sociales.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become "just another day" in 🇺🇦 or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU

