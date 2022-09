La primera ministra británica, Liz Truss, aseguró este jueves que “todo el país está profundamente preocupado por las noticias recibidas de Buckingham Palace” sobre la salud de la reina Isabel II.

“Mis pensamientos – y los de todos en el Reino Unido – están con Su Majestad la Reina y su familia en este momento”, manifestó la nueva jefa del Gobierno a través de Twitter.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime. My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time. — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

La última vez que la reina fue vista en público fue durante su breve encuentro con Liz Truss, en la ceremonia destinada a pedirle a la nueva líder del Partido Conservador que forme un nuevo gobierno, tras tomar las riendas de mano de Boris Johnson.

En ese momento, su apariencia ya causó preocupación en la sociedad británica.

Los doctores que atienden a la reina Isabel II se mostraron este jueves “preocupados” por su estado de salud y recomendaron que quede bajo supervisión médica.

En un comunicado, el Palacio de Buckingham informó de que la monarca pese a todo se encuentra “cómoda” y sigue en el castillo de Balmoral, en Escocia.

Isabel II, de 96 años, celebró este año su Jubileo de Platino, que conmemoró sus 70 años en el trono, un récord en la historia británica.

El príncipe Carlos, heredero de la corona británica, ya está en el castillo de Balmoral (Escocia) junto a su madre, mientras que el duque de Cambridge, Guillermo, está de camino a la residencia.

Preocupación en las cúpulas políticas

Además de Truss, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo este jueves estar “profundamente preocupada” por la salud de la reina Isabel II.

“Mis pensamientos y deseos están con la reina y con toda la familia real en este momento”, señaló la política nacionalista en su cuenta de Twitter.

All of us are feeling profoundly concerned at reports of Her Majesty’s health.

My thoughts and wishes are with the Queen and all of the Royal Family at this time. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) September 8, 2022

El presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, interrumpió a su vez una alocución parlamentaria para declarar: “Sé que hablo en nombre de toda la Cámara cuando digo que enviamos nuestros mejores deseos a Su Majestad la Reina y que ella y la familia real están en nuestros pensamientos y oraciones en este momento”.

“Si hay algo más, informaremos a la Cámara”, agregó.

El ex primer ministro británico David Cameron también reaccionó, asegurando en su perfil oficial de Twitter que se encuentra “profundamente preocupado” por las noticias que llegan desde Buckingham.

Deeply concerned by the news this afternoon from Buckingham Palace. I send my heartfelt thoughts and prayers to Her Majesty The Queen and the Royal Family at this worrying time. — David Cameron (@David_Cameron) September 8, 2022

Por su parte, el líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, señaló en la misma red social que “todos los pensamientos” de los británicos están ahora con la monarca y su entorno familiar, añadiendo que rezan en todo el país por su “completa recuperación”.

The whole nation’s thoughts and prayers are with Her Majesty The Queen and her family as we all hope and pray for her full recovery. — Ed Davey (@EdwardJDavey) September 8, 2022

Rishi Sunak, el exministro de Finanzas, quien perdió contra la actual primera ministra, Liz Truss, para suceder a Boris Johnson, se sumó a la lista expresando que “mis pensamientos y oraciones están con Su Majestad y toda la Familia Real”.

Concerning news from Buckingham Palace today. My thoughts and prayers are with Her Majesty and all the Royal Family. — Rishi Sunak (@RishiSunak) September 8, 2022

También expresó su preocupación el líder del opositor Partido Laborista británico, Keir Starmer, quien subrayó que se une “a todos” los que han expresado sus esperanzas en Reino Unido de que la reina Isabel II se recupere.

Along with the rest of the country, I am deeply worried by the news from Buckingham Palace this afternoon. My thoughts are with Her Majesty The Queen and her family at this time, and I join everyone across the United Kingdom in hoping for her recovery. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 8, 2022

Otros de los políticos que se han pronunciado fue el ministro principal de Gales, Mark Drakeford, quien resaltó que envía sus “mejores deseos” a la Casa Real británica.