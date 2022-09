"No hay reservas tecnológicas, solo una turbina está funcionando. Hagan los cálculos", señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. Con anterioridad Peskov sostuvo que debido a las sanciones occidentales no se puede renovar el equipo técnico del gasoducto y las turbinas que han sido reparadas no pueden ser devueltas a Rusia sin garantías de que no están bajo el régimen sancionador.