El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) restituyó este martes de forma provisional la inmunidad parlamentaria del expresidente catalán Carles Puigdemont y de los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí.

En un auto firmado en la jornada, el vicepresidente del TJUE aceptó las medidas cautelares presentadas por los tres eurodiputados.

Además, se determinó “suspender la ejecución” de las decisiones del Parlamento Europeo, que en marzo de 2021 habían levantado su inmunidad.

Por tratarse de la aceptación de una medida cautelar, la inmunidad parlamentaria de los tres legisladores catalanes es válida de inmediato. Pese a esto, el caso de fondo aún deberá ser tratado por el pleno del TJUE.

En la red Twitter, Puigdemont saludó el fallo.

Puigdemont señaló que “hoy tenemos otro resultado positivo de esta actitud, con la cual decidimos partir al exilio y plantar cara. Lo continuaremos haciendo, por más incertidumbre que haya y por más colosal que sea la fuerza del Estado español”.

Por su parte, uno de los abogados del líder independentista catalán, Simon Bekaert, afirmó en Twitter que se logró una “victoria provisional en nuestro procedimiento judicial contra la decisión del Parlamento Europeo de suspender la inmunidad parlamentaria” de los tres eurodiputados.

En tanto, Comín destacó en Twitter que “en la UE, a diferencia de España, existe justicia”.

La justicia española acusa a Puigdemont y Comín de sedición y malversación de fondos, y a Ponsatí sólo de sedición, por el intento de independencia de Cataluña en 2017, y exige su extradición.

La llibertat es lluita cada dia, a cada racó. Avui tenim un altre resultat positiu d’aquesta actitud, amb la qual vam decidir anar a l’exili i plantar cara. Ho continuarem fent, per més incerteses que hi hagi i per més colossal que sigui la força de l’Estat espanyol. #nosurrender

