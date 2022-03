Estados Unidos y sus aliados anunciarán el jueves más sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania, y endurecerán las ya adoptadas, dijo el asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Joe Biden.

La idea no es solo agregar nuevas medidas punitivas para Rusia, “sino garantizar que haya un esfuerzo conjunto” para que no se eludan las sanciones, explicó.

Biden también “anunciará una acción conjunta para fortalecer la seguridad energética de Europa” y reducir su dependencia del gas ruso, dijo Sullivan.

Además, revelará “contribuciones estadounidenses adicionales” para acciones humanitarias en Ucrania y para la recepción de millones de ucranianos que han huido de la guerra.

“Esta guerra no va a terminar fácil ni rápido”, advirtió Sullivan.

“Durante los últimos meses, Occidente ha estado unido. El presidente viajará a Europa para asegurarse de que permanezcamos unidos”, afirmó.

Sullivan también señaló que desde la conversación telefónica de Biden con su homólogo chino Xi Jinping, el viernes pasado, Estados Unidos no ha visto evidencia de ningún envío de armas de China a su aliado Rusia para usarlas en Ucrania.

“Lo que puedo decirles es que no hemos visto (…) el suministro de equipo militar por parte de China a Rusia. Pero, por supuesto, esto es algo que estamos vigilando de cerca”, indicó.

Biden busca en su viaje “coordinar estrechamente nuestro mensaje” con los europeos frente a China, que se niega a condenar la invasión de Ucrania y a la que Estados Unidos ha amenazado con represalias si presta ayuda a Rusia.

Estados Unidos y los europeos “hablaremos con una única voz sobre este tema”, aseguró Sullivan.

Consultado sobre una posible expulsión de Rusia del G20, el grupo que reúne a las principales potencias económicas mundiales, Sullivan no contestó directamente.

Sin embargo, declaró: “Creemos que no es posible actuar como si nada hubiera pasado para Rusia en las instituciones internacionales y en la comunidad internacional”.

Tomorrow, I’m traveling to Europe to meet with our allies and partners exactly one month after Putin accelerated his brutal war in Ukraine.

— President Biden (@POTUS) March 22, 2022