1 millón de refugiados han huido de Ucrania hacia países vecinos desde el inicio de la invasión rusa, hace una semana.

Esto de acuerdo al Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (Acnur), Filippo Grandi.

“En solo siete días hemos asistido al éxodo de un millón de refugiados desde Ucrania hacia los países vecinos”, tuiteó Grandi.

“Para millones en el interior de Ucrania es hora que las armas callen para que la asistencia humanitaria pueda llegar y salvar vidas”, añadió.

Grandi prevé en los próximos días desplazarse a Rumanía, Moldavia y Polonia, tres de los países que están acogiendo este flujo de personas.

Según datos de la guardia fronteriza de Polonia, el miércoles habían entrado al país más de medio millón de personas desde Ucrania.

Un balance de la ONU no actualizado desde el martes señala igualmente que más de 115 mil personas huyeron a Hungría y alrededor de 80 mil a Moldavia.

Esta semana, Acnur lanzó un llamado de emergencia para recaudar US$1.700 millones para ayudar a las personas exiliadas o desplazadas por el conflicto de Ucrania.

Según sus estimaciones, 12 millones de personas en el país y todos quienes huyan al extranjero necesitarán protección y asistencia en los próximos meses.

En tanto, el gobierno de Kiev ha cifrado en más dos mil los civiles muertos en los bombardeos rusos desde el comienzo de la invasión de Vladimir Putin.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.

For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022