Tras la invasión de Rusia el pasado jueves, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha tomando especial notoriedad en la mundo junto a su esposa, la primera dama de Ucrania Olena Zelenska.

Profesional, madre, esposa y según los medios de Ucrania, influencer. La actual primera dama del país que vive una crisis internacional ha utilizado sus redes sociales para enviar mensajes de paz a sus compatriotas.

¿Quiés el Olena Zelenska?

Olena Zelenska nació en Krivói Rog, al sur del país (entonces Unión Soviética) y fue compañera de su esposo y presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Sin embargo, su relación comenzó muchos años después, hasta que se casaron en el 2003.

La actual primera dama ucraniana tiene 44 años y trabaja como guionista y escritora, en la productora Kvartal 95 Studio (donde su esposo es dueño), luego de haber pasado por la carrera de arquitectura en Ucrania.

Zelenska también tiene pasos esporádicos por programas de televisión de su país y en una película nacional.

El rol de primera dama de Olena Zelenska

“Estaba agresivamente en contra del inicio de este proyecto“, manifestó a los medios de su país Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania, respecto al momento en que se enteró que su esposo planeaba postularse a la presidencia.

Tras asumir su rol, aumentó sus seguidores en redes sociales y en diciembre de 2019, ocupó el puesto 30 en la lista de los 100 ucranianos más influyentes de la revista Focus.

Como primera dama, impulsó la reforma de la alimentación en las escuelas ucranianas, aprovechando su influencia en medios, con un nuevo menú escolar elaborado por un reconocido chef del país, Ievgen Klopotenko.

También inició la adhesión de Ucrania a la iniciativa internacional del G7 respecto a la igualdad de género.

Olena Zelenska durante la invasión de Rusia a Ucrania

Olena Zelenska tienen casi 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde manifestó estar “orgullosa de vivir con ustedes en el mismo país“, luego de los primeros ataques rusos a suelo ucraniano.

La actual primera dama de Ucrania ha utilizado la red social para dar apoyo a sus compatriotas e intentar dar mensajes esperanzadores ante la crisis.

“¡Mi gente querida! ¡Ucranianos! Los estoy mirando a todos hoy. Todo lo que veo en la televisión, en las calles, en Internet. Veo sus publicaciones y videos. ¿Y saben qué? ¡Son increíbles!“, expresó la mujer en un posteo en Instagram. “¡Estoy orgullosa de vivir con ustedes en el mismo país! Se dice que muchas personas son una multitud. Esto no se trata de nosotros. Porque muchos ucranianos no son multitudes. ¡Esto es un ejército!”, afirmó y aseguró que no tendría pánico ni lágrimas. “¡Te amo! ¡Amo Ucrania!“, concluyó.