"Nos percatamos que no eran dos sino tres": el bombero que halló a carabineros ejecutados en Cañete

—Le solicité que alumbre el pick up con su linterna y nos percatamos que no eran dos, sino tres (fallecidos).

H. declaró la noche del 10 de mayo recién pasado ante el OS-9 de Carabineros. El bombero de Antiquina, de 38 años, fue uno de los primeros testigos que presenció cómo la camioneta de los tres uniformados ejecutados al sur de Cañete se consumía por el fuego.

Su testimonio —que hoy revela BBCL Investiga—, permite reconstruir los instantes inmediatamente posteriores al atentado y revela los resguardos que el voluntario y sus compañeros de cuartel debieron tomar ante la posibilidad de que ellos también fueran blanco de una acometida similar.

La hora de la emergencia

Para H., teniente tercero de Bomberos, la historia de esa noche comenzó a eso de las 20:30 horas del 26 de abril recién pasado. Así, contó que previo a la emergencia se constituyó en el cuartel de la compañía para reunirse con la capitán de la repartición, otros voluntarios y algunos aspirantes.

Debían participar de una capacitación que se iba a realizar en el Cuartel General de Cañete. Juntos, se trasladaron al centro de esa ciudad para participar del curso. Regresó a las dependencias bomberiles de Antiquina a eso de las 23:55 horas y “sin novedad”.

Justo a la media noche, él junto a dos de las aspirantes abordaron un vehículo para dirigirse a sus respectivos hogares. Tomaron la Ruta P72-S hacia el sur, misma donde se ubica el cuartel. Y al avanzar no más de dos kilómetros se percataron del incendio.

—Siendo las 00:03 horas aproximadamente, regresé al cuartel debido que a un kilómetro y medio (…) nos percatamos que en la ruta P72-S, se encontraba una camioneta en llamas atravesada en la ruta —atestiguó.

La extinción

Según se desprende de la declaración del testigo, al ir en un vehículo particular, no contaban los elementos necesarios para amagar el siniestro. Tampoco mantenían protección ante un eventual ataque. Rápidamente dieron aviso a sus superiores.

—El comunicado lo dio el teniente segundo R., quien comunica a la Central de Comunicaciones de Bomberos de Cañete el acontecimiento, para solicitar resguardo y acudir a la emergencia según protocolo que mantenemos. Nos quedamos en el cuartel con la finalidad de esperar el despacho a la emergencia —dijo.

Eso último ocurrió exactamente a las 00:36 horas de la madrugada del 27 de abril. Fue entonces que a bordo de la unidad B4 concurrieron al lugar. Demoraron apenas un par de minutos en llegar.

—Una vez recibido el despacho salimos al siniestro, en forma inmediata, en dirección a la emergencia, lugar que queda cercano del cuartel, entre 1 y 1,5 kilómetros aproximadamente en dirección sur.

Al momento de constituirse en el sitio donde se desarrollaba el siniestro, éste ya se encontraba con custodia policial.

—Observé que estaba una patrulla de Carabineros resguardado el sector, nos bajamos y procedimos apagar la camioneta que se encontraba en llamas todavía, por instrucción de la capitán, procediendo a tirarle solamente agua. Pasados unos minutos logramos extinguir las llamas.

H. prosiguió:

—En la extinción y después de apagar el fuego, me percaté que la camioneta siniestrada correspondía a una camioneta de Carabineros de Chile, dado que mantenía protecciones (mallas), y que en la parte posterior del pick up, mantenía unos bultos que emanaban mucho humo.

Las ejecuciones

Si bien hasta ahora los responsables no han sido aprehendidos, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que —tal como reveló BBCL Investiga— los tres carabineros fueron ejecutados a balazos. Ello permitió descartar, por ejemplo, una de las primeras teorías que apuntaban a que podrían haber sido quemados vivos.

Carlos José Cisterna Navarro murió de un trauma torácico complejo producto de un arma de fuego. En palabras simples, de un disparo en el tórax.

Sergio Antonio Arévalo Lobo terminó con un politraumatismo, también por agresión por arma de fuego. Es decir, sufrió más de un disparo en diferentes partes del cuerpo.

Y Misael Magdiel Vidal Cid sufrió un traumatismo faciocraneo encefálico por proyectil balístico. Dicho de otro modo, la bala le pegó en la cara, atravesó el cráneo y dañó su cerebro.

De acuerdo a lo revelado por BBCL Investiga, el ataque se perpetró cuando los uniformados se aprestaban a verificar el cumplimiento de una medida cautelar de un imputado que reside en la zona rural.

H. presenció la escena inmediatamente posterior al atentado in situ.

—La capitán (de Bomberos) nos dice que se trataba de dos carabineros quemados, según lo que habían informado los otros efectivos de Carabineros que se encontraban en el lugar —dijo el voluntario durante su declaración que se extendió por más de una hora.

Y añadió:

—Se me acercó un carabinero, al cual le consulto cuántos efectivos andaban en la camioneta quemada, respondiéndome que tres, pero que habían dos en el pick up. Le solicito que alumbre el pick up con su linterna y nos percatamos que no eran dos sino tres.

Peligro latente y la foto

Una vez su trabajo terminó, el voluntario le solicitó instrucciones a la capitán de Bomberos que estaba a cargo de la emergencia. Su propósito era dejar cuanto antes el sitio del suceso. Todo en medio del shock y al existir un peligro latente por las características del ataque.

—Me respondió que la Comandancia de Bomberos solicitaba que nos mantuviéramos en el lugar. Yo le rebato la orden de Comandancia, porque ya habíamos apagado la camioneta. Y dadas las circunstancias de los hechos, no era seguro para el personal de Bomberos mantenernos ahí. Acotación que ella acepta y nos ordena guardar el material y retirarnos a nuestro cuartel —sentenció.

Al cierre, el bombero debió responder una seguidilla de preguntas, casi todas con un objetivo concreto: conocer si alguno de los voluntarios que trabajó en el incendio registró imágenes.

—¿Usted en el procedimiento de extinción del fuego, portaba algún elemento tecnológico… cámara fotográfica, filmadora?

—No, señor. No portaba ninguna cámara ni filmadora.

—¿Usted sabe si algún otro voluntario sacó fotografías o grabó el siniestro?

—No, señor. La verdad yo me aboqué a mi labor de extinción del fuego, no me percaté de eso.

—¿Usted mantiene algún tipo de antecedente relevante del hecho que se investiga?

—No, señor. No tengo nada que aportar.

Caso complejo

Según confidencian fuentes de BBCL Investiga, las diligencias del equipo liderado por el fiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido Bedwell, se concentran en obtener un cúmulo suficiente de pruebas contra los responsables.

Todo ello, debido a las complejidades que representa el caso.

Primero, por lo planificado del ataque. Y segundo, por la alteración del sitio del suceso que implicó el traslado de la camioneta de parte de los asesinos por un trayecto de unos seis kilómetros y el levantamiento de pruebas balísticas del lugar de los hechos.

Sea como sea, el comunicado de la Weichán Auka Mapu (WAM), en el que se desmarca de lo sucedido (“un despreciable acto de crueldad”, dijeron) aumenta aún más las sospechas respecto de otras orgánicas que operan en la zona. Principalmente sobre la Resistencia Mapuche Lavquenche (RML) y sujetos descolgados de estos últimos grupos.

Se trata, de acuerdo a los mismos consultados, de delincuentes comunes provenientes de otras zonas del país que vieron en la provincia de Arauco un terreno fértil para llevar adelante sus negocios ilícitos. Entre ellos, el robo y blanqueo de automóviles, el tráfico de madera y el narcotráfico.