"No puede ser real": el video que prueba por qué sancionaron a Piastri y la furia de Magnusen en Imola

Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren, fue sancionado este sábado por obstaculizar a Kevin Magnussen en la sesión de clasificación para el GP de Emilia Romagna y perdió el segundo puesto de partida.

Los comisarios consignaron un incidente entre Piastri y el danés de Haas en el que el australiano bloqueó el pasó de Magnusen durante la Q1. Durante la acción, el europeo se molestó y señaló: “No puedo creer este hombre, no puede ser real”.

Ante esto, la segunda plaza del oceánico no estaba asegurada, y tras hablar con los comisarios de la FIA, le endosaron una penalización de tres posiciones para la parrilla de salida del domingo y finalmente tendrá que salir quinto.

BREAKING: Oscar Piastri receives a three-place grid penalty for impeding Kevin Magnussen during qualifying

He drops to P5 on the grid#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/3Wz62ipsIO

— Formula 1 (@F1) May 18, 2024