El actor John Cena interpreta al antihéroe de DC Comics, Peacemaker, en la serie homónima de HBO Max y en la película de The Suicide Squad (2021).

La serie de 8 episodios fue emitida entre enero y febrero, gozando de una popularidad considerable entre la audiencia. Se centra en un hombre que lucha por la paz sin medir las consecuencias, y no le importa a cuántas personas tenga que matar para conseguirla.

A propósito del ataque de Rusia a Ucrania que se ha desarrollado en los últimos días, el actor realizó un comentario en la red social Twitter donde menciona al personaje que interpreta y lo asocia al conflicto armado.

Lo que quizás concibió como un mensaje de apoyo terminó causando polémica, porque a muchos usuarios no les causó gracia su tuit.

“Si pudiera, de algún modo, invocar los poderes de un #Peacemaker (que significa pacificador) en la vida real, creo que este sería el mejor momento para hacerlo”, escribió John Cena.

If I could somehow summon the powers of a real life #Peacemaker I think this would be a great time to do so.

— John Cena (@JohnCena) February 24, 2022