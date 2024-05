Medios internacionales confirmaron que las autoridades de Países Bajos entregaron la autorización final para la eutanasia de Zoraya ter Beek, mujer que solicitó la muerte digna tras vivir con depresión severa, autismo y trastorno límite de la personalidad.

El caso de la joven de 28 años se había dado a conocer en abril de este año, cuando ella misma aseguraba que esperaba contar pronto con el documento final.

De acuerdo a The Guardian, una vez obtenido el permiso, se espera que Zoraya “muera dentro de las próximas semanas”.

En un reporte previo, la propia mujer aseveró que esperaba fallecer en el sofá de su casa, en la ciudad de Oldenzaal, acompañada por su novio y gatos.

La aludida había acudido a médicos especialistas durante los últimos años, quienes la evaluaron y determinaron que sus problemas de salud mentales no iban a mejorar.

JUST IN: 29-year-old Dutch woman who is perfectly healthy has been granted to k*ll herself by assisted su*cide.

Insane.

Zoraya ter Beek will soon be dead after officials in the Netherlands granted her request to take her own life.

Ter Beek has been wanting to take her own life… pic.twitter.com/gLLwVFMDOM

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 17, 2024